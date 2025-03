Rusia me ofensiv kundër forcave ukrainase në rajonin e Kurskut

Trupat ruse kanë nisur një ofensivë në shkallë të gjerë për të rimarrë pjesë të rajonit perëndimor të Kurskut nga forcat ukrainase, thanë të shtunën blogerët e luftës dhe një komandant i lartë rus.Trupat ukrainase sulmuan rajonin e Kurskut të Rusisë verën e kaluar, duke marrë pjesë të territorit në një sulm të papritur rrufe më shumë se dy vjet pasi Presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi dhjetëra mijëra trupa në Ukrainë.

“Në të gjitha drejtimet e seksionit Kursk të frontit, të gjitha njësitë kanë nisur një ofensivë në shkallë të gjerë,” tha në Telegram gjeneralmajor Apti Alaudinov, komandant i një njësie çeçene që lufton për Rusinë në Kursk. “Armiku po braktis pozicionet e tij”.Reuters nuk ishte në gjendje të verifikonte situatën në fushën e betejës. Ushtria e Ukrainës nuk komentoi menjëherë.Hartat me burim të hapur treguan këtë javë se pozicionet e Ukrainës në Kursk janë përkeqësuar ndjeshëm dhe trupat e saj janë pothuajse të rrethuara nga forcat ruse.

Pamje e kolonës së kamionëve të ushtrisë ruse të dëmtuara nga Forcat e Armatosura të Ukrainës në autostradën në rrethin Sudzhansky, rajoni Kursk i Rusisë, të premten, 9 gusht 2024. (Anatoliy Zhdanov/Shtëpia Botuese Kommersant nëpërmjet AP)

Situata e pasigurt për Ukrainën pason një pauzë në ndihmën ushtarake të SHBA-së dhe shkëmbimin e inteligjencës, ndërsa Presidenti i SHBA Donald Trump ushtron presion mbi Kievin për të rënë dakord për një armëpushim me Moskën.Blogeri pro-rus i luftës Two Majors tha të shtunën se trupat ruse kishin filluar një sulm në Sudzha, një qytet rreth gjashtë milje (9.5 km) nga kufiri me Ukrainën, dhe se situata për trupat ukrainase atje ishte “afër kritike”.Gjeneralmajor Alaudinov tha se brigadat ajrore ruse, regjimentet e pushkëve të motorizuara dhe forcat speciale Akhmat po merrnin pjesë në “betejat e ashpra” dhe “djemtë tanë po ecin shumë mirë përpara”.

Trupat ruse rimorën tre fshatra në Kursk – Viktorovka, Nikolaevka dhe Staraya Sorochina – nga Ukraina të shtunën, tha ministria e mbrojtjes. Reuters nuk mund të verifikonte në mënyrë të pavarur raportin e saj.

