Rusia kundër planit europian për përdorimin e aseteve të saj të ngrira për Ukrainën

Rusia ka nisur procedime ligjore kundër bankës belge Euroclear, pas planit të BE-së për t’i dhënë Ukrainës hua nga asetet e ngrira ruse. Banka Qendrore e Rusisë e ka paditur Euroclear në një gjykatë të Moskës, duke e quajtur vendimin e BE-së një akt grabitjeje.

Ukraina po përballet me mungesë të thellë fondesh pas gati katër vitesh lufte. BE synon të mbulojë një boshllëk prej 135.7 miliardë eurosh në buxhetin e Kievit për dy vitet e ardhshme.

Rreth 210 miliardë euro asete ruse janë të ngrira në BE, ndërsa 185 miliardë ndodhen te Euroclear.

Brukseli e cilëson planin si një “hua riparimesh” për të rindërtuar dëmet e shkaktuara nga Rusia. Belgjika ka shqetësime se mund të mbetet e ekspozuar financiarisht, nëse skema dështon. Kryeministri Bart de Wever ka vendosur një sërë kushtesh para se të japë miratimin e tij.

Euroclear paralajmëron se përdorimi i këtyre fondeve mund të destabilizojë sistemin financiar global. BE premton garanci të plota për të mbrojtur Belgjikën dhe bankën belge. Shtetet baltike dhe Polonia kërkojnë që vendimi të merret urgjentisht për të mos lënë Ukrainën pa mbështetje.

 

