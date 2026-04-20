Rusia: Kriza në Lindjen e Mesme do të ndikojë në mënyrë të pashmangshme rajonin e CSTO-së

Ministri i Punëve të Jashtme i Rusisë, Sergey Lavrov, ka deklaruar se kriza në Lindjen e Mesme do të ndikojë në mënyrë të pashmangshme rajonin e Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive (CSTO), transmeton Anadolu.

Siç raportoi agjencia shtetërore e lajmeve TASS, Lavrov duke iu referuar krizave në Afghanistan, Iran, Liban, Siri dhe Palestinë tha se ata “që mbështesin kaosin” në Lindjen e Mesme po përpiqen të thellojnë ndarjet brenda botës islame.

“Nuk ka dyshim se ata që përpiqen të ruajnë këtë kaos kanë si një nga qëllimet kryesore thellimin e ndarjeve në botën islame”, tha Lavrov në një takim të Këshillit të Asamblesë Parlamentare të CSTO-së në Moskë.

Lavrov tha se CSTO-ja, e përbërë kryesisht nga vende me shumicë muslimane, duhet ta marrë këtë në konsideratë në punën dhe programet e saj praktike.

Ai paralajmëroi gjithashtu se Euroazia po përballet me kërcënime në rritje nga forca që “synojnë të dominojnë botën përmes luftërave dhe frikësimit”.

“Kushdo që ndjek nga afër zhvillimet e fundit do të shohë se kërcënimet në Euroazi po rriten ndjeshëm. Kjo kërkon përpjekje shtesë nga ana jonë”, tha Lavrov.

Ai e përshkroi CSTO-në si një strukturë që mund të bëhet “një nga shtyllat e një arkitekture sigurie të barabartë dhe të pandashme në Euroazi”.

