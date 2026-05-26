Rusia kritikon “mosrespektin” e SHBA-së pasi i mohon vizën zëvendësministrit të jashtëm për takimin e OKB-së
Ambasadori i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha të martën se SHBA-ja ka shkelur detyrimet e saj ndërkombëtare dhe ka treguar “mosrespekt të rëndë” duke refuzuar t’i japë vizë zëvendësministrit të jashtëm rus për një mbledhje të nivelit të lartë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, transmeton Anadolu.
Duke folur në një debat të hapur të nivelit të lartë në këshill me temën “Ruajtja e qëllimeve dhe parimeve të Kartës së OKB-së dhe forcimi i sistemit ndërkombëtar me në qendër OKB-në”, Vassily Nebenzia tha se delegacioni rus fillimisht ishte planifikuar të përfaqësohej nga zëvendësministri i jashtëm Alexander Alimov.
“Megjithatë, pavarësisht të gjitha përpjekjeve tona për të bindur palën amerikane që t’i japë vizë atij, ajo vizë në fund nuk u dha”, tha ai.
Nebenzia tha se ky veprim shkel detyrimet që kërkojnë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si vend pritës i selisë së OKB-së, të sigurojnë akses për zyrtarë nga të gjitha shtetet anëtare.
“Ne e shohim këtë jo vetëm si shkelje nga Washingtoni të detyrimeve të tij sipas Marrëveshjes së Selisë së Kombeve të Bashkuara, sipas së cilës duhet të sigurohet akses në selinë e OKB-së për të gjithë zyrtarët e shteteve anëtare, pa përjashtim”, tha ai, por edhe si “një akt i rëndë mosrespekti ndaj presidencës kineze të Këshillit të Sigurimit dhe ndaj temës që po diskutohet sot”.
Nebenzia shtoi gjithashtu se vendet “të udhëhequra nga Perëndimi po propozojnë një lloj të ashtuquajtur rendi të bazuar në rregulla”, në vend që të respektojnë Kartën e OKB-së.