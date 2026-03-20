Rusia, Kina dhe Turqia të gatshme të lehtësojnë zgjidhjen politike të konfliktit në Lindjen e Mesme
MARKETING
Rusia, së bashku me Kinën, Turqinë dhe partnerë të tjerë me të njëjtat mendime, është gati të lehtësojë një zgjidhje politike dhe diplomatike të konfliktit në Lindjen e Mesme, tha Ministria e Jashtme Ruse, transmeton Anadolu.
MARKETING
Moska është thellësisht e shqetësuar për konfliktin e armatosur që po vazhdon në rajonin e Gjirit Persik, si dhe për rreziqet e përshkallëzimit të situatës, tha ministria në një deklaratë të enjten.
“Shkalla e dëmit që po i shkaktohet energjisë dhe infrastrukturës tjetër jetësore në Iran dhe shtetet fqinje arabe po rritet. Ne bëjmë thirrje për ndërprerjen sa më të shpejtë të armiqësive, të cilat kanë rezultuar nga agresioni i paprovokuar i Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit kundër Iranit”, tha ajo.
Ministria theksoi se hapi i parë në këtë rrugë duhet të jetë heqja dorë menjëherë nga SHBA-ja dhe Izraeli nga fushata e tyre ushtarake.
“Rusia, së bashku me Kinën, Turqinë dhe partnerët me të njëjtat mendime, është gati të lehtësojë zgjidhjen e konfliktit dhe kërkimin e zgjidhjeve për mosmarrëveshjet ekzistuese përmes mjeteve politike dhe diplomatike, me qëllim arritjen e një stabilizimi të qëndrueshëm afatgjatë në rajon, duke marrë parasysh interesat e të gjitha shteteve që ndodhen atje”, tha ajo.
Ministria theksoi një artikull të ministrit të Jashtëm të Omanit, Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, të botuar në The Economist më 18 mars 2026, duke e përshkruar atë si “të menduar mirë dhe të mençur”.
“Propozimet e përfshira në artikull janë në shumë mënyra në përputhje me pikëpamjet tona mbi nevojën për të krijuar një sistem sigurie në Lindjen e Mesme dhe zonën e Gjirit Persik që respekton një ekuilibër interesash midis të gjitha shteteve në rajon”, tha ajo.
Moska ndan pikat e ministrit të Omanit në lidhje me nevojën për të nisur një proces negociatash në të gjithë rajonin për të arritur marrëveshje mbi masat e ndërtimit të besimit dhe transparencës në fushën e energjisë bërthamore, si dhe mbi garancitë e ndërsjella të sigurisë, tha ajo.
Shërbimi diplomatik rus gjithashtu kujtoi iniciativën e tij që synon koordinimin e një koncepti të sigurisë kolektive në zonën e Gjirit, duke synuar vendosjen e paqes së qëndrueshme dhe marrëdhënieve bashkëpunuese midis të gjitha shteteve bregdetare.
“Ne mbetemi të gatshëm të vazhdojmë të ofrojmë ndihmë konstruktive në zgjidhjen e konfliktit dhe adresimin e kontradiktave ekzistuese në Lindjen e Mesme përmes mjeteve politike dhe diplomatike, duke përfshirë krijimin e kushteve për punë të përbashkët për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme bazuar në një ekuilibër të interesave legjitime të të gjitha vendeve në rajon”, tha ajo.