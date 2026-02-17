Rusia, Kina dhe Irani dërgojnë anije për stërvitje të përbashkëta në Ngushticën e Hormuzit

Rusia, Kina dhe Irani kanë vendosur anije detare për ushtrime të përbashkëta në Ngushticën e Hormuzit, tha sot ndihmësi i presidentit rus Nikolai Patrushev, transmeton Anadolu.

Në një intervistë për të përjavshmen “Argumenty i Fakty”, Patrushev tha se Rusia po punon për të ndërtuar një “rend botëror shumëpolar në oqeane” në përgjigje të asaj që ai e quajti hegjemoni perëndimore.

“Ne do të shfrytëzojmë potencialin e BRICS-it, të cilit tani duhet t’i jepet dimension i plotë strategjik detar”, tha ai.

Patrushev shtoi se stërvitja e parë detare e BRICS-it, e quajtur “Vullneti për Paqe 2026”, u mbajt në janar në Atlantikun Jugor dhe përfshinte Rusinë, Kinën, Iranin, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Afrikën e Jugut.

Sipas tij, marinat pjesëmarrëse praktikuan koordinimin e përpjekjeve për të mbrojtur rrugët tregtare, të cilat po bëhen gjithnjë e më të cenueshme.

“Stërvitjet e Brezit të Sigurisë Detare 2026 në Ngushticën e Hormuzit, ku Rusia, Kina dhe Irani dërguan anijet e tyre, treguan se janë të rëndësishme”, shtoi ai.

Brezi i Sigurisë Detare do të mbahet nga Irani në mesin e shkurtit në Ngushticën e Hormuzit, që shtrihet midis Gjirit Persik dhe Gjirit të Omanit, një nga pikat më të rëndësishme strategjike në botë, sipas Agjencisë gjysmëzyrtare të lajmeve “Tasnim”.

Stërvitjet e përbashkëta detare u nisën për herë të parë në vitin 2019 me iniciativën e marinës së Iranit dhe janë mbajtur shtatë herë që atëherë.

