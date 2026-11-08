Rusia: Kemi goditur nënstacionet e energjisë në Ukrainë dhe tre anije në Detin e Zi
Rusia njoftoi të dielën se sulmet e forcave të saj gjatë natës kishin goditur tre anije mallrash që transportonin mallra ushtarake për Ukrainën dhe dy nënstacione të energjisë elektrike, të cilat, sipas saj, furnizonin me energji industrinë e mbrojtjes ukrainase.
Ministria e Mbrojtjes tha se forcat ruse kishin goditur një anije kontejnerësh që po transportonte armë dhe pajisje ushtarake në portin e Odesës në Detin e Zi, dhe një tjetër në portin e Çornomorskut, i cili ndodhet në të njëjtin rajon jugperëndimor të Ukrainës.
Sipas ministrisë, anija e dytë kontejnerësh kishte dërguar mallra me përdorim të dyfishtë në Ukrainë. Ajo tha se një anije e tretë, një anije mallrash të thata e goditur në jugperëndim të Odesës, mbante armë dhe pajisje ushtarake për forcat e armatosura të Ukrainës.
Ministria tha gjithashtu se Rusia kishte goditur dy nënstacione energjie në rajonet Dnipropetrovsk dhe Zhytomyr të Ukrainës, të cilat, sipas saj, furnizonin me energji ndërmarrjet ushtarako-industriale.
Kompania energjetike ukrainase DTEK tha se një sulm rus gjatë natës në objektet energjetike në Dnipropetrovsk kishte lënë më shumë se 600,000 njerëz pa energji elektrike.
“Objekte të rëndësishme energjetike në rajon u dëmtuan në një sulm gjatë natës”, tha kompania në Telegram.