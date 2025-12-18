Rusia këmbëngul se qyteti strategjik Kupiansk në Ukrainë mbetet nën kontrollin e saj
Rusia ka këmbëngulur se qyteti ukrainas Kupiansk mbetet nën kontrollin e saj, duke hedhur poshtë pretendimet e Ukrainës, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha se Ukraina ka dërguar forca rezervë për të “inskenuar” vizitën e fundit të presidentit Volodymyr Zelenskyy në qytet.
“Kupiansku i çliruar ka qenë dhe mbetet nën kontrollin e forcave të armatosura ruse”, tha ajo.
Sipas Zakharovës, qëllimi ishte t’u tregohej liderëve evropianë se Kievi ende mund të rezistojë në fushëbetejë, përpara takimit të Zelenskyyt në Bruksel, duke komentuar mbi foton e presidentit ukrainas që pretendohet se është realizuar në Kupiansk.
“Përpjekjet e Kievit, të destinuara që në fillim të dështojnë, për të thyer mbrojtjen u zmbrapsën, me humbje të mëdha për kundërshtarin në pajisje dhe personel. Pse? Thjesht për të kënaqur egon kriminale të udhëheqësit të juntës së Kievit. Gjithçka për Zelenskyyn”, tha ajo.
Ukraina pretendoi të mërkurën se forcat e saj kishin rimarrë kontrollin e gati 90 për qind të Kupianskut, një nyje strategjike hekurudhore në rajonin e Kharkivit. Komandanti i Përgjithshëm Oleksandr Syrskyi shkroi në Telegram se trupat “i shtynë (rusët) jashtë Kupianskut” përmes operacioneve aktive.
Ky njoftim pasoi raportimet e ushtrisë ukrainase se forcat ruse në vendbanim ishin tashmë praktikisht të rrethuara.
Pretendimi bie drejtpërdrejt ndesh me deklaratat e mëparshme të Rusisë. Më 20 nëntor, shefi i Shtabit të Përgjithshëm rus, Valery Gerasimov, i tha presidentit Vladimir Putin se forcat ruse kishin marrë kontrollin e plotë të Kupianskut. Ukraina e mohoi atëherë këtë, me Zelenskyyn që theksoi nevojën për rezultate në fushëbetejë për të forcuar pozicionin diplomatik të Kievit.
Ministri rus i Mbrojtjes, Andrey Belousov, kundërshtoi të mërkurën pretendimet e reja të Ukrainës, duke u thënë zyrtarëve se përpjekjet ukrainase për të marrë qytetin ishin “të pasuksesshme” dhe duke riafirmuar kontrollin e Moskës. Ai tha se marrja e qytetit do të zgjerojë zonën e sigurisë në Kharkiv, pasi ai shërben si rrugë kyç furnizimi për Ukrainën.
Verifikimi i pavarur i situatës në Kupiansk mbetet i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.