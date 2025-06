Rusia këmbëngul në zgjidhjen politike e diplomatike të programit bërthamor iranian

Pala ruse vazhdon të këmbëngulë për një zgjidhje thjesht politike dhe diplomatike në lidhje me të gjitha çështjet që lidhen me programin bërthamor iranian, tha të shtunën për TASS zëvendësministri i Jashtëm rus Sergey Ryabkov.

“Ne vazhdojmë të këmbëngulim se nuk ka alternativa përveç zgjidhjes thjesht politike dhe diplomatike të të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me programin bërthamor iranian”, deklaroi diplomati rus.

Ryabkov shtoi se, padyshim, duke përfshirë edhe platformat publike: “Të gjithë me siguri i kushtuan vëmendje vendimit të amerikanëve për tërheqjen, siç është zakon të thonë ata, të personelit jo-kritik nga objektet ushtarake dhe anëtarëve të familjeve të tyre.”

“Ne ndiem një ndikim nga fakti që disa lloj veprimesh ishin duke u zhvilluar për njëfarë kohe. Gjithçka po arrinte deri aty,” vazhdoi diplomati.

“Pavarësisht se sa shumë Izraeli përpiqet të flasë dhe të kërkojë ta bëjë të duket si dëm i pariparueshëm… qëllimet e vendosura janë arritur, e kështu me radhë, ata do të përfundojnë me një situatë sigurie më të keqe se para këtij veprimi.”