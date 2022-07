Rusia i vendos drynin agjencisë hebraike, trazohet Izraeli

Mbyllja e zyrave të Agjencisë Hebraike për Izraelin (JAFI) nga Rusia do të dëmtonte marrëdhëniet midis dy vendeve, deklaroi të dielën kryeministri në detyrë i Izraelit, Yair Lapid, raporton Anadolu Agency (AA).

“Mbyllja e zyrave të Agjencisë Hebraike do të ishte një ngjarje serioze që do të ndikonte në marrëdhëniet tona”, citoi Zyra e Kryeministrit të ketë thënë Lapid.

Gjatë takimit të kryesuar nga Lapid rreth vendimit kërcënues të Moskës për mbylljen e JAFI-it në vend, Lapid tërhoqi vëmendjen për marrëdhëniet e Izraelit me Rusinë.

“Komuniteti i madh hebre në Rusi është i rëndësishëm dhe përmendet në të gjitha diskutimet diplomatike me administratën në Moskë”, tha ai.

Në mesin e të pranishmëve në takim ishin dhe ministrja izraelite e Aliyah dhe Integrimit, Pnina Tamano-Shata, ministri i Financave, Avigdor Lieberman dhe drejtori i Përgjithshëm i Ministrisë së Jashtme Alon Ushpiz si dhe përfaqësues të JAFI dhe Organizatës Botërore Sioniste.

Deklarata e Zyrës së Kryeministrit shtoi se Lapid udhëzoi një delegacion që të përgatitet për të shkuar në Moskë sapo të merret miratimi rus dhe të bëjë “të gjitha përpjekjet e dialogut ligjor krahas dialogut diplomatik të nivelit të lartë për këtë çështje”.

Ushpiz do të vazhdojë të koordinojë çështjen me të gjitha palët relevante, theksoi ai.

Ministria ruse e Drejtësisë javën e kaluar bëri thirrje për shuarjen ligjore të aktiviteteve të agjencisë hebraike në vend ndërsa më 28 korrik gjykata e Moskës do të fillojë seancën dëgjimore rreth kërkesës së ministrisë.

Pas kërkesës së Ministrisë së Drejtësisë, administrata izraelite mbajti takim urgjent për këtë çështje.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov tha se kërkesa për mbylljen e zyrës së JAFI në Rusi lidhet me legjislacionin rus.

JAFI, e cila u themelua në vitin 1929, tha se qëllimi i saj është “të mbjellë dhe ushqejë farat e miqësisë midis komuniteteve hebreje të ndara në distancë”.

Agjencia gjithashtu është e njohur për aktivitetet e saj për vendosjen e hebrenjve në tokën palestineze.

– “Luhatje e kursit” të marrëdhënieve izraelito-ruse

Pretendohet se Izraeli ka vepruar me kujdes, duke marrë parasysh lirinë e veprimit ushtarak në Siri, ndërsa po përballet me vështirësi në ruajtjen e marrëdhënieve me Rusinë.

Forcat izraelite të mbrojtjes (IDF) kryejnë sulme të shumta ajrore dhe raketore kundër objektivave iraniane dhe të regjimit në koordinim me Moskën në Siri, ku Rusia luan një rol aktiv ushtarak.

Izraeli, i cili i është shmangur përballjes me Rusinë që nga fillimi luftës së Moskës ndaj Ukrainës, ka qenë nën presionin e SHBA-së dhe aleatëve të saj në Perëndim, tregojnë raportet mediatike.

Ndërsa ish-kryeministri izraelit, Naftali Bennett shmangte përmendjen e Rusisë në deklaratat e tij të para për luftën në Ukrainë, ministri i atëhershëm i Punëve të Jashtme Lapid dënoi sulmin e Rusisë.

Izraeli deri më tani është fokusuar në ndihmën humanitare për Ukrainën dhe vendosi t’i dërgojë jelekë anti-plumb dhe helmeta ushtarake qeverisë së Kievit në fund të prillit.

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së e pezulloi Rusinë nga Këshilli i OKB-së për të Drejtat e Njeriut (UNHRC) në prill për shkak të luftës së saj kundër Ukrainës ndërsa Izraeli votoi në favor të rezolutës.

Pas votimit, Ministria e Jashtme ruse tha se “shihet një përpjekje e qartë që të përfitohet nga situata rreth Ukrainës në mënyrë që të largohet vëmendja e komunitetit ndërkombëtar nga një prej konflikteve më të vjetra të pazgjidhura – ai palestinezo-izraelit”.

Komenti i ministrit të Jashtëm rus ,Sergey Lavrov në fillim të majit se Adolf Hitleri ishte me origjinë hebreje shkaktoi zemërim në Izrael, pas së cilës ambasadori rus në Izrael u thirr në Ministrinë e Jashtme izraelite.

Kryeministri Bennett, ministri i Jashtëm Lapid dhe shumë figura të tjera të nivelit të lartë dënuan deklaratën e Lavrovit.

Megjithë se Izraeli në një deklaratë pretendoi se presidenti rus Vladimir Putin i kërkoi falje Bennett-it për komentet e Lavrovit, deklarata e Kremlinit për këtë çështje nuk përfshinte asnjë informacion mbi kërkim-faljen e Putinit.