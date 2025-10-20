Rusia i përgjigjet propozimit të Trumpit për t’i dhënë fund luftës
Pas takimit të Volodymyr Zelenskyt me Donald Trump, presidenti amerikan përfundimisht pranoi të mbështeste një propozim që konflikti të ngrihej përgjatë vijave ekzistuese të frontit.
Ky është një nocion që Moska e ka hedhur poshtë më parë, me Vladimir Putinin që duket se është i përkushtuar ndaj qëndrimit të tij maksimalist ndaj luftës.
Dhe komentet nga Kremlini sot tregojnë se Putini në fakt po e hedh poshtë planin e fundit të mbështetur nga Trump.
“Pozicioni negociues i Federatës Ruse në lidhje me ngrirjen e luftës në vijën e kontaktit mbetet i pandryshuar”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.
Kur u pyet se çfarë i kishte propozuar Putin Trumpit lidhur me çështjet territoriale, Peskov nuk pranoi të jepte informacione të mëtejshme në lidhje me telefonatën e fundit midis dy udhëheqësve.
Peskov tha gjithashtu se Budapesti u zgjodh si vendi për një samit të ardhshëm midis Putinit dhe Trumpit sepse kryeministri hungarez Viktor Orban kishte marrëdhënie të mira me të dy udhëheqësit.
“Orban ka marrëdhënie mjaft të ngrohta me presidentin Trump dhe marrëdhënie shumë konstruktive me presidentin Putin”, tha ai.
“Dhe kjo, sigurisht, kontribuoi shumë në mirëkuptimin që u arrit gjatë telefonatës së fundit.”