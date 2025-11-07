Rusia fajëson Kievin dhe vendet evropiane për ngecjen e procesit të paqes në Ukrainë
Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, tha të premten se pauza në zgjidhjen e konfliktit në Ukrainë është për shkak të mosgatishmërisë së Kievit për të ndjekur një rrugë politike dhe diplomatike, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Peskov akuzoi BE-në se po provokon Ukrainën që të vazhdojë luftimet.
“Gjëja kryesore që aktualisht po ngadalëson procesin e zgjidhjes është pauza që ka lindur për shkak të mosgatishmërisë së palës ukrainase për të ndjekur rrugën e një zgjidhjeje politike dhe diplomatike, dhe për shkak të provokimit të regjimit të Kievit nga evropianët për të vazhduar armiqësitë e mëtejshme”, tha ai.
Duke komentuar vërejtjet e të dërguarit special të SHBA-së, Steve Witkoff, në lidhje me mungesën e besimit midis Rusisë dhe Ukrainës, Peskov konfirmoi se ky ishte rasti.
“Sigurisht, nuk mund të flasim për asnjë lloj besimi të ndërsjellë tani. Ky nuk është një deficit besimi, por mungesa e tij”, tha ai.
Peskov nuk pranoi të komentojë mbi deklaratat e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, i cili tha të enjten se ai kishte përfunduar tashmë tetë konflikte të armatosura që nga fillimi i vitit dhe do të donte t’i shtonte zgjidhjen ukrainase “sukseseve” të tij, duke pretenduar se Washingtoni tashmë ka bërë “përparim të madh” në këtë çështje.
Lidhur me temën e një takimi të mundshëm midis Presidentit rus, Vladimir Putin dhe Trumpit, Peskov tha se ai do të jetë i kërkuar nga të dyja palët në një fazë të caktuar, por duhet të paraprihet nga një punë e kujdesshme.
“Ne besojmë se në një fazë të caktuar, samiti me siguri do të jetë i kërkuar nga të dyja palët. Por ky samit duhet të paraprihet nga një punë shumë intensive dhe e kujdesshme nga ekspertët. Kolegët tanë amerikanë pajtohen absolutisht me ne këtu”, tha ai.
Ai shtoi se çdo parashikim në lidhje me kohën e një samiti ruso-amerikan në Budapest është i pambështetshëm.
Zyrtari rus gjithashtu mohoi raportet e mediave perëndimore dhe ukrainase se ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, “ka rënë nga të qenit favorit” i Presidentit Vladimir Putin, duke deklaruar se ato janë plotësisht të pavërteta.
Lidhur me testet raketore të Koresë së Veriut, Peskov theksoi se Rusia respekton të drejtën e vendit aziatik për të garantuar sigurinë e tij me të gjitha mjetet e nevojshme.
“Ne respektojmë të drejtën legjitime të miqve tanë në RPDK për të garantuar sigurinë e tyre dhe për të marrë masat e nevojshme për këtë,” tha ai.
Ai shtoi se, lidhur me iniciativat paqeruajtëse në gadishull, Rusia mirëpret vetëm ato hapa për të normalizuar situatën që përmbushin plotësisht interesat e Republikës Popullore Demokratike të Koresë (RPDK).
Komentet pasuan raportimet në mediat e Koresë së Jugut dhe Japonisë në lidhje me një lëshim rakete balistike nga RPDK në drejtim të lindjes. Tokio deklaroi se raketa ra jashtë zonës ekskluzive ekonomike të Japonisë dhe se ka protestuar ndaj Phenianit.