Rusia: Ende të hapur për një takim Putin-Trump në Budapest
Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova tha se Moska mbetet e hapur për një samit me SHBA-në në Budapest.
Por ajo tha se kjo duhej të bazohej në marrëveshjet e arritura në takimin e mëparshëm midis Donald Trump dhe Vladimir Putin në Alaska.
Zakharova tha se kontakti midis ministrit të jashtëm rus Sergei Lavrov dhe sekretarit të shtetit amerikan, Marco Rubio, do të vazhdojë nëse është e nevojshme.
Samiti i planifikuar u njoftua muajin e kaluar, por Trump e anuloi atë menjëherë më pas, duke thënë se nuk donte të humbiste kohë.