Rusia e “gatshme” të marrë pjesë në sigurimin e miratimit të OKB-së për marrëveshjen përfundimtare SHBA-Iran
Rusia ka deklaruar se është e gatshme të marrë pjesë në mënyrë konstruktive në përpjekjet për të siguruar miratimin e OKB-së për një marrëveshje të ardhshme midis SHBA-së dhe Iranit, nëse të dy vendet arrijnë marrëveshje përfundimtare pas memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar së fundmi, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për media në Moskë, zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, tha se memorandumi, i nënshkruar në mënyrë elektronike nga presidentët e SHBA-së dhe Iranit më 17 qershor, parashikon arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare brenda 60 ditësh, me mundësinë e zgjatjes së afatit me pëlqimin e ndërsjellë.
Siç tha Zakharova, dokumenti gjithashtu parashikon miratimin e një rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-së, e cila do të ishte detyruese për të gjitha shtetet anëtare të organizatës.
“Kur SHBA-ja dhe Irani të formalizojnë marrëveshjet e tyre përfundimtare, ne do të jemi të gatshëm të marrim pjesë në procesin e dakordimit të projekt-rezolutës përkatëse të Këshillit të Sigurimit të OKB-së në mënyrën më konstruktive të mundshme”, tha ajo.
Në komentet e saj mbi situatën në Gjirin Persik, Zakharova iu referua deklaratës së ministrit rust ë Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, se Rusia pret që rivendosja e lundrimit të lirë përmes Ngushticës së Hormuzit të përfitojë sigurinë energjetike dhe ushqimore të vendeve të Jugut Global.
Ajo shtoi se Moska mbështet krijimin e një kornize më të gjerë të sigurisë në rajonin e Gjirit dhe se kohët e fundit u ka shpërndarë partnerëve në Lindjen e Mesme një version të përditësuar të konceptit të saj të sigurisë.
Zakharova gjithashtu tha se puna në segmentin hekurudhor Rasht-Astara, një komponent kyç i Korridorit Ndërkombëtar të Transportit Veri-Jug që lidh Rusinë me Iranin dhe vende të tjera, ka rifilluar pasi kushtet e sigurisë e kanë lejuar një gjë të tillë.
Ajo theksoi se linja e kredisë për projektin nuk është ngrirë dhe se Moska pret nënshkrimin e kontratës së zbatimit, si dhe zgjidhjen e çështjeve teknike, përpara fillimit të ndërtimit.
Sipas saj, interesi për korridorin Veri-Jug është rritur mes paqëndrueshmërisë rreth Ngushticës së Hormuzit, ndërsa Irani dhe vendet e tjera fqinje e konsiderojnë këtë rrugë të rëndësishme për tregtinë dhe zinxhirët e furnizimit.