Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë nga 205 të burgosur lufte secila

Rusia dhe Ukraina shkëmbyen nga 205 të burgosur të premten, tha Ministria e Mbrojtjes e Rusisë, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë në kompaninë ruse të mediave sociale Max, ministria tha se Emiratet e Bashkuara Arabe ofruan ndihmë humanitare gjatë kthimit të ushtarakëve rusë nga robëria.

Ministria tha se ushtarakët rusë të liruar ndodhen aktualisht në Bjellorusi, ku po marrin ndihmë psikologjike dhe mjekësore.

“Të gjithë ushtarakët rusë do të transportohen në Federatën Ruse për trajtim dhe rehabilitim në mjediset mjekësore të Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë”, tha ajo.

Ukraina ende nuk ka lëshuar një deklaratë në lidhje me shkëmbimin e fundit të të burgosurve.

