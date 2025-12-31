Rusia dhe Ukraina shkëmbejnë akuza për sulme gjatë natës përpara natës së Vitit të Ri
Rusia dhe Ukraina shkëmbyen akuza të mërkurën për sulme ajrore gjatë natës përpara natës së Vitit të Ri, transmeton Anadolu.
Autoritetet e rajonit jugor Krasnodar të Rusisë në një deklaratë në Telegram tha se një sulm me dron në qytetin portual Tuapse shkaktoi dëme në një rafineri nafte dhe plagosi dy persona.
“Të plagosurit u shtruan në spital; lëndimet e tyre nuk janë kërcënuese për jetën dhe personeli mjekësor po ofron të gjithë ndihmën e nevojshme”, duke vënë në dukje dëme në dritare në katër ndërtesa apartamentesh dhe një shtëpi private.
Ajo gjithashtu theksoi dëme në një nga ankorimet e portit, ku shpërtheu një zjarr dhe u shua më vonë. “Një zjarr prej 300 metrash katrorë në rafinerinë e naftës u shua gjithashtu”, shtoi ajo.
Ministria e Mbrojtjes e Rusisë pretendoi se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 86 dronë ukrainas gjatë natës, përfshirë 56 mbi Detin e Zi.
Veçmas, Shërbimi Shtetëror i Emergjencave i Ukrainës tha se të paktën gjashtë persona, përfshirë tre fëmijë, u plagosën në rajonin jugperëndimor të Odesës të vendit.
Në një deklaratë në Telegram, shërbimi tha se sulmet ajrore ruse gjatë natës shënjestruan infrastrukturën rajonale, përfshirë objektet e energjisë, si rezultat i të cilave u godit një ndërtesë banimi.
“Zjarrfikësit shpëtuan tetë persona, përfshirë një fëmijë… Fasadat dhe xhamat e disa ndërtesave shumëkatëshe të banimit u dëmtuan gjithashtu”, shtoi deklarata.
Guvernatori i Dnipropetrovskut, Vladyslav Haivanenko, njoftoi gjithashtu se të paktën dy persona u plagosën dhe u shtruan në spital në vendbanimin Vasylkivka për shkak të një sulmi me dron gjatë natës, ku ai raportoi gjithashtu dëme në infrastrukturën lokale, përfshirë një linjë energjie.
Forcat Ajrore të Ukrainës pretenduan në Telegram se mbrojtja e saj ajrore rrëzoi 101 nga 127 dronë të lëshuar nga Rusia gjatë natës.
Verifikimi i pavarur i pretendimeve të të dyja palëve është i vështirë për shkak të luftës në vazhdim.