Rusia dhe Ukraina raportojnë 3 të vrarë dhe 15 të plagosur nga sulmet gjatë natës
Rusia dhe Ukraina raportuan sot viktima nga sulmet gjatë natës, ku gjithsej tre persona u vranë dhe 15 të tjerë u plagosën, transmeton Anadolu.
Në rajonin e Kievit në Ukrainë, një person u vra pasi një sulm gjatë natës goditi distriktin Bila Tserkva, duke shkaktuar zjarre në një objekt industrial dhe një hipermarket, njoftoi Shërbimi Shtetëror i Emergjencave.
Autoritetet lokale raportuan gjithashtu dëme në qendrën tregtare “Epicenter” dhe në një degë të shërbimit postar “Nova Poshta”. Në rajonin e Harkivit, një dron goditi një autobus pasagjerësh në një autostradë pranë fshatit Fedorivka, duke vrarë një person dhe plagosur shtatë të tjerë, tha Oleh Syniehubov, kreu i administratës ushtarake rajonale.
Në Zaporizhia, gjashtë persona, përfshirë dy fëmijë, u plagosën ndërsa ndërtesat e banimit dhe automjetet u dëmtuan nga sulmet. Ndërkohë, rajoni rus i Samarës u përball me një sulm masiv me dronë. Guvernatori Vyacheslav Fedorishchev njoftoi se mbi 145 dronë u kapën mbi rajon dhe se një person u vra.
Fedorishchev raportoi gjithashtu ndërprerje të energjisë elektrike në disa zona dhe tha se disa shkolla do të funksiononin sipas orareve të përshtatura. Ai nuk specifikoi objektivat e sulmeve. Mediat ruse raportuan se në Samara u vunë në shënjestër rafineria e naftës Syzran e kompanisë Rosneft si dhe rafineria Kuibyshev. Të dyja objektet ishin sulmuar edhe në shtator.
Alarmet për kërcënim nga dronët u lëshuan në rajon pak para mesnatës, sipas orës së Moskës, dhe u hoqën rreth orës 08:00. Megjithatë, deri në publikimin e lajmit, Agjencia Federale Ruse e Transportit Ajror (Rosaviatsiya) nuk i kishte hequr kufizimet në aeroportin Kurumoch të Samarës.
Në rajonin rus të Bryanskut, dy persona u plagosën nga sulmet me dy dronë kamikazë ukrainas, tha guvernatori Yegor Kovalchuk në platformën e komunikimit MAX. Një burrë 78-vjeçar u plagos në vendbanimin Suzemka ndërsa një burrë 75-vjeçar u plagos në fshatin Novy Ropsk, në distriktin Klimovsky. Të dy morën ndihmë mjekësore, tha guvernatori.
Nga sulmet u dëmtuan gjithashtu dritaret e një pallati të sporteve në akull dhe tri automjete të parkuara pranë tij. Sipas ministrisë, këto objekte përdoreshin për mbështetjen e industrisë ushtarake të Ukrainës dhe transportimin e pajisjeve ushtarake.
Verifikimi i pavarur i këtyre pretendimeve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim.