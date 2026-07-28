Rusia dhe Koreja e Veriut shqyrtojnë bashkëpunimin dypalësh në bisedimet në Moskë

Rusia dhe Koreja e Veriut shqyrtojnë bashkëpunimin dypalësh në bisedimet në Moskë

Zëvendësministri i Jashtëm i Rusisë, Georgy Borisenko, u takua në Moskë me ambasadorin e Koresë së Veriut, Sin Hong Chol, për të diskutuar çështjet aktuale të bashkëpunimit dypalësh, njoftoi Ministria e Jashtme ruse, transmeton Anadolu.

MARKETING

Description of image

Ministria tha se të dyja palët shqyrtuan “çështjet aktuale të bashkëpunimit ruso-korean” gjatë takimit, por nuk dha detaje të mëtejshme.

Moska dhe Pheniani kanë zgjeruar ndjeshëm marrëdhëniet politike, ushtarake dhe ekonomike gjatë dy viteve të fundit, pas nënshkrimit të Traktatit të Partneritetit Strategjik Gjithëpërfshirës në qershor të vitit 2024.

MARKETING

Të ngjajshme

Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Pamje spektakolare nga Groenlanda/ Ajsbergu gjigant përmbyset në det, krijon valë të fuqishme

Të paktën 240 shtëpi të djegura dhe mbi 200 mijë të evakuuar, vazhdon beteja me flakët në Francë

Të paktën 240 shtëpi të djegura dhe mbi 200 mijë të evakuuar, vazhdon beteja me flakët në Francë

Turqia dhe Iraku rikonfirmojnë angazhimin për objektivin e tregtisë prej 30 miliardë dollarësh

Turqia dhe Iraku rikonfirmojnë angazhimin për objektivin e tregtisë prej 30 miliardë dollarësh

Omani prezanton plan për Ngushticën e Hormuzit

Omani prezanton plan për Ngushticën e Hormuzit

Për pesë orë, 178 drejtues motoçikletash dhe trotinetësh elektrikë u gjobitën

Për pesë orë, 178 drejtues motoçikletash dhe trotinetësh elektrikë u gjobitën

Në korrik u pagua shuma rekord prej mbi 560 milionë denarësh për pushimet mjekësore

Në korrik u pagua shuma rekord prej mbi 560 milionë denarësh për pushimet mjekësore