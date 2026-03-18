Rusia dënon vrasjen e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit
MARKETING
Kremlini dënoi sot atë që e përshkroi si “vrasje dhe likuidim” të përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit, një ditë pasi Teherani konfirmoi vdekjen e shefit të tij të sigurisë në një sulm izraelit në fillim të kësaj jave, transmeton Anadolu.
MARKETING
“Dënojmë fuqimisht veprimet që synojnë të shkaktojnë dëm për shëndetin ose veçanërisht vrasjen dhe likuidimin e përfaqësuesve të udhëheqjes së Iranit sovran si dhe të vendeve të tjera. Ne i dënojmë veprimet e tilla”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov në një konferencë për media.
Komentet e tij erdhën në përgjigje të një pyetjeje në lidhje me qëndrimin e Rusisë për vrasjen e udhëheqësve iranianë, përfshirë Sekretarin e Këshillit të Sigurisë Kombëtare Supreme, Ali Larijani.
Ushtria izraelite tha të martën se kishte vrarë Larijanin në një sulm ajror pranë Teheranit, duke pretenduar se ai u “eliminua” në atë që e përshkroi si një “sulm preciz” gjatë natës të së hënës.
Në një deklaratë më vonë atë ditë, Këshilli i Sigurisë Kombëtare Supreme i Iranit konfirmoi se Larijani u vra në sulm së bashku me djalin e tij, ndihmësin e tij Reza Bayat dhe disa nga shoqëruesit e tij.
Izraeli dhe SHBA-ja kanë vazhduar sulmet e përbashkëta ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë rreth 1.300 njerëz deri më tani, përfshirë udhëheqësin e atëhershëm suprem, Ajatollah Ali Khamenei.
Irani është hakmarrë me sulme me dronë dhe raketa që kanë shenjestruar Izraelin, së bashku me Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë ndërkohë që prishin tregjet globale dhe aviacionin.