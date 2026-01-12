Rusia dënon përpjekjet “e huaja” për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit

Rusia dënon përpjekjet “e huaja” për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit

Kreu i Këshillit të Sigurimit të Rusisë e dënoi atë që e cilësoi si përpjekje të huaja për ndërhyrje në punët e brendshme të Iranit gjatë një bisede telefonike me homologun e tij iranian, transmeton Anadolu.

Sekretari i Këshillit të Sigurimit, Sergei Shoigu, “dënoi me vendosmëri një tjetër përpjekje të forcave të jashtme për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit”, njoftoi shërbimi për shtyp i Këshillit të Sigurimit të Rusisë.

Gjatë bisedës, Shoigu i ka shprehur ngushëllime Ali Larijanit, sekretar i Këshillit Suprem të Sigurisë Kombëtare të Iranit, për “numrin e madh të viktimave” si pasojë e ngjarjeve të fundit në vend.

Zyrtari rus ka shprehur gjithashtu gatishmërinë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin dypalësh mbi bazën e Traktatit të Partneritetit Strategjik Gjithëpërfshirës, i cili u nënshkrua nga Federata Ruse dhe Republika Islamike e Iranit më 17 janar 2025.

Të dyja palët kanë rënë dakord të vazhdojnë kontaktet për të koordinuar qëndrimet e tyre lidhur me çështjet e përbashkëta të sigurisë.

Traktati i partneritetit strategjik, i nënshkruar vitin e kaluar, formalizoi thellimin e lidhjeve ushtarake dhe ekonomike mes Moskës dhe Teheranit. Ky bashkëpunim është vënë nën vëzhgim nga vendet perëndimore, të cilat shpesh kanë kritikuar përafrimin e politikave mbrojtëse të dy vendeve.

MARKETING

Të ngjajshme

Urdhër-arrest ndërkombëtar për 18-vjeçarin që vrau një grua në Shkup me automjet dhe u arratis nga vendngjarja

Urdhër-arrest ndërkombëtar për 18-vjeçarin që vrau një grua në Shkup me automjet dhe u arratis nga vendngjarja

Moti me reshje në Shqipëri, vazhdon angazhimi i autoriteteve

Moti me reshje në Shqipëri, vazhdon angazhimi i autoriteteve

Shqipëri, vazhdojnë protestat antiqeveritare

Shqipëri, vazhdojnë protestat antiqeveritare

Somalia anulon marrëveshjet e sigurisë dhe mbrojtjes me EBA-në për portet kyç për shkak të shqetësimeve për sovranitetin

Somalia anulon marrëveshjet e sigurisë dhe mbrojtjes me EBA-në për portet kyç për shkak të shqetësimeve për sovranitetin

Krijimi i imazheve të seksualizuara me inteligjencë artificiale do të bëhet vepër penale në Britani

Krijimi i imazheve të seksualizuara me inteligjencë artificiale do të bëhet vepër penale në Britani

Trump do ta presë të enjten figurën opozitare të Venezuelës, Machado

Trump do ta presë të enjten figurën opozitare të Venezuelës, Machado