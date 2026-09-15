Rusia: Deklaratat mbi idenë e Trumpit për armëpushim energjetik duhet të “përkthehen në veprime”
Rusia tha të martën se është e rëndësishme që deklaratat për një armëpushim në sektorin energjetik me Ukrainën, të cilin presidenti amerikan Donald Trump e njoftoi një ditë më parë, të “përkthehen në veprime konkrete”.
Duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Anadolu, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zakharova, tha në një konferencë për media në qytetin Yekaterinburg se nuk mendon se nevojiten komente të mëtejshme për këtë çështje, pasi Kremlini tashmë ka bërë deklarata lidhur me të.
“Tani, gjëja më e rëndësishme është që këto deklarata të përkthehen në veprime konkrete”, tha Zakharova në konferencë, e cila u mbajt në kuadër të Festivalit Ndërkombëtar të Rinisë 2026.
Ajo tha se Rusia gjithmonë i ka respektuar dhe zbatuar armëpushimet e shpallura gjatë luftës, por pohoi se “e njëjta gjë nuk mund të thuhet për Kievin”.
“Prandaj, të gjitha fjalët duhet të mbështeten me veprime konkrete që i vërtetojnë ato”, shtoi Zakharova.
Të hënën, Trump tha në një deklaratë në Truth Social se Moska dhe Kievi kishin rënë dakord të mos godisnin infrastrukturën energjetike të njëri-tjetrit, ndërsa ia atribuoi kryesisht rritjen e çmimeve globale të naftës dizel konfliktit që nisi në shkurt të vitit 2022.
Kremlini tha më herët të martën se mbështet idenë e armëpushimit të propozuar nga Trump, duke theksuar se Rusia vijon të jetë në kontakt me SHBA-në për këtë nismë.
“Sigurisht që e konsiderojmë në përgjithësi një ide shumë të mirë”, tha zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov, në një konferencë për media. Ai tha se vetëm armëpushimi në sektorin energjetik dhe masat për të garantuar funksionimin e sigurt të rafinerive të naftës nuk do të zgjidhnin problemin kryesor që ndikon në tregjet globale të produkteve të naftës.
Ndërkohë, presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha në një fjalim të hënën vonë se Kievi është i gatshëm të ndërmarrë hapa për uljen e tensioneve nëse Washingtoni mund të “garantojë se Rusia është vërtet e gatshme ta ndalojë këtë luftë që synon shkatërrimin e jetës – dhe ta bëjë këtë realisht dhe për një kohë të gjatë”.
“Paqja është e nevojshme. Energjia, rrugët e transportit të ushqimit, infrastruktura kritike – e gjithë kjo duhet të jetë pjesë e diskutimeve për t’u dhënë fund sulmeve… Ne presim detaje konkrete nga partnerët tanë”, shtoi Zelenskyy.