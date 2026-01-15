Rusia dëbon diplomatin britanik me arsyetimin se ishte operativ i inteligjencës

Rusia dëbon diplomatin britanik me arsyetimin se ishte operativ i inteligjencës

Ministria e Jashtme e Rusisë njoftoi se ka vendosur të dëbojë një diplomat nga Ambasada Britanike në Moskë me arsyetimin se ai ishte operativ i inteligjencës, transmeton Anadolu.

Në deklaratën e ministrisë thuhet se diplomati britanik u zbulua se punonte për inteligjencën britanike.

Theksohet se Danae Dholakia, e ngarkuara me punë e Ambasadës Britanike në Moskë, u thirr në ministri dhe iu dha notë proteste në lidhje me informacionin e marrë që tregonte se një diplomat ishte i lidhur me inteligjencën britanike. Dholakia u informua se akreditimi i diplomatit ishte revokuar. Diplomati duhet të largohet nga Rusia brenda dy javësh.

Në deklaratë u njoftua se Rusia nuk do të lejojë që inteligjenca britanike të veprojë fshehurazi në tokën ruse dhe do të vazhdojë të veprojë në përputhje me interesat e saj të sigurisë kombëtare.

Gjithashtu thuhet se nëse Londra e përshkallëzon situatën, Rusia do të përgjigjet në përputhje me rrethanat.

Shërbimi Federal i Sigurisë Ruse (FSB) tha se Gareth Samuel Davies, anëtar i stafit të ambasadës i lindur në vitin 1980, u identifikua si punonjës i inteligjencës britanike dhe se ky informacion nuk iu komunikua palës ruse.

MARKETING

Të ngjajshme

Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi