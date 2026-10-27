Rusia: Cisterna e katërt me naftë ruse dizel për SHBA-në pritet të niset të mërkurën
Një cisternë e katërt me naftë dizel drejt SHBA-së, në kuadër të marrëveshjes së arritur mes Moskës dhe Washingtonit në fillim të këtij muaji, pritet të niset të mërkurën, tha sot zëvendëskryeministri rus, Alexander Novak, transmeton Anadolu.
Duke folur në margjinat e Forumit të Vendeve Eksportuese të Gazit në Moskë, Novak tha se Moska tashmë ka nisur tri cisterna. “Aktualisht janë tri anije. E katërta ende nuk është nisur. Presim që të niset më 28 tetor”, tha ai.
Zyrtari rus tha se është i befasuar nga qëndrimi i politikanëve amerikanë që kundërshtojnë marrëveshjen për naftën dizel me Rusinë. “Në përgjithësi, natyrisht, është befasues qëndrimi i demokratëve, të cilët flasin apo edhe veprojnë në kundërshtim me interesat e qytetarëve të SHBA-së”, tha ai.
Novak theksoi se Rusia është e gatshme të rifillojë furnizimin me gaz të Evropës, nëse vendet evropiane e dëshirojnë këtë. “Ne, nga ana jonë, jemi të gatshëm. Gjithmonë kemi qenë furnizues të besueshëm”, tha ai.
Sipas tij, Rusia mund t’i shesë të gjitha sasitë e gazit në tregje të tjera nëse Evropa refuzon t’i blejë ato.
“Nëse Evropa nuk blen, ne kemi ku ta shesim gazin tonë. E dini se vitet e fundit kemi zhvilluar infrastrukturën për furnizimin e atyre vendeve që po e rrisin më aktivisht konsumin dhe ku ekonomia është në rritje. Prandaj, Rusia nuk ka probleme me shitjen e gazit në këtë drejtim. Ky është më tepër problem i Evropës”, tha ai.
Në fillim të këtij muaji, presidenti amerikan Donald Trump bëri të ditur një marrëveshje për furnizimin me naftë dizel pas një bisede telefonike me presidentin rus Vladimir Putin. Sipas marrëveshjes, Moska pranoi të furnizojë “menjëherë” SHBA-në dhe tregjet globale me më shumë se 300 mijë tonë naftë dizel.
Sipas Trumpit, Rusia do të furnizonte edhe 500 mijë tonë naftë dizel në nëntor, të ndjekura nga 1 milion ton “menjëherë pas kësaj”. Ai tha se 3 milionë tonë të tjerë do të dorëzoheshin “brenda një periudhe të shkurtër”, në varësi të gjendjes së rafinerive ruse të naftës dizel.
Putini tha se furnizimi i tregjeve amerikane dhe globale me naftë dizel ruse do t’i sillte përfitime ekonomisë botërore ndërsa presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy e kritikoi marrëveshjen, duke paralajmëruar se lehtësimi i kufizimeve për eksportin e naftës ruse dizel mund të ndihmojë në financimin e luftës së Rusisë.