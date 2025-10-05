Rusia bombardon gjatë natës Ukrainën, pesë të vrarë/ Polonia ngre avionët luftarakë
Minimalisht pesë persona kanë humbur jetën dhe dhjetëra mijëra të tjerë kanë mbetur pa energji elektrike pas sulmeve të ashpra me raketa dhe dronë nga Rusia gjatë natës, njoftoi presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky.
Si shenjë paralajmërimi për sigurinë e hapësirës ajrore polake, forcat ajrore të Polonisë ndërmorën manovra t’i dërgonin avionë ushtarakë, ndërkohë që avionë të NATO-s u vunë gjithashtu në gatishmëri.
Sulmet kryesore u fokusuan në qytetin perëndimor të Lvivit, ku kryetari i rajonit, Maksym Kozytskyi, tha se katër persona u vranë dhe shumë të tjerë u plagosën. Një person tjetër ndërroi jetë në rajonin e Zaporizhzhia, ndërsa Zelensky njoftoi se Rusia qëlloi me mbi 50 raketa dhe rreth 500 dronë ndaj objektivave infrastrukturore në Ukrainë.
Sipas Zelensky, rajonet Ivano‑Frankivsk, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odesa dhe Kirovohrad gjithashtu u përfshinë nga sulmet.
“Na duhet më shumë mbrojtje dhe zbatim më i shpejtë i të gjitha marrëveshjeve të mbrojtjes, veçanërisht në ajër, për t’i hequr terrorit ajror çdo kuptim. Një armëpushim i njëanshëm në qiell është i mundshëm dhe është pikërisht ky që mund të hapë rrugën për një diplomaci reale”, tha Zelensky.
Sipas komandës operacionale të Polonisë në një postim në X, avionët polakë dhe aleatë “po operojnë në hapësirën tonë ajrore”, ndërsa sistemet e mbrojtjes së bazuara në tokë dhe radarët u vunë në nivelin më të lartë të gatishmërisë.
Në orën 05:10, me orën lokale, gjithë Ukraina ishte nën alarmin e sulmeve ajrore pas njoftimeve nga Forcat Ajrore ukrainase për raketa dhe dronë rusë të ardhshëm.
Ministria e Energjisë në Ukrainë raportoi se sulmet e natës shkaktuan dëmtime në Zaporizhzhia, Chernihiv dhe Sumy. Në Zaporizhzhia, guvernatori rajonal Ivan Fedorov deklaroi se sulmi mbi një central elektrike la mbi 73.000 konsumatorë pa energji.
Në rajonin e Lvivit, kryebashkiaku Andriy Sadovyi tha se pjesë të qytetit, vetëm 70 km larg kufirit me Poloninë, janë pa energji, dhe se sistemi i mbrojtjes ajrore po punon intensivisht për të ndaluar së pari dronët, më pas raketat. Ai paralajmëroi se ishte “e rrezikshme të dilje në rrugë”.