Rusia bëhet furnizuesi më i madh i naftës në Kinë, rriten me 55% nga një vit më parë

Rusia është bërë furnizuesi më i madh i Kinës me naftë, pasi vendi i shiti Pekinit naftë të papërpunuar me zbritje mes sanksioneve për luftën në Ukrainë.

Importet e naftës ruse u rritën me 55% nga një vit më parë në një nivel rekord në maj, duke zhvendosur Arabinë Saudite si ofruesi më i madh i Kinës.

Kina ka rritur blerjet e naftës ruse pavarësisht kërkesës së zvogëluar nga frenimi i Covid-it dhe një ekonomi e ngadalësuar.

Në shkurt, Kina dhe Rusia deklaruan se miqësia e tyre “nuk kishte kufij” dhe kompanitë kineze, duke përfshirë gjigantin shtetëror të rafinimit Sinopec dhe Zhenhua Oil shtetëror, kanë rritur blerjet e tyre të naftës së papërpunuar ruse në muajt e fundit pasi iu ofruan zbritje të mëdha pasi blerësit në Evropë dhe SHBA shmangën energjinë ruse në përputhje me sanksionet për luftën e saj kundër Ukrainës. .

Sipas të dhënave nga Administrata e Përgjithshme Kineze e Doganave, importet në Kinë, të cilat përfshijnë furnizimet e pompuara përmes tubacionit të Oqeanit Paqësor të Siberisë Lindore dhe dërgesat nga deti, arritën në rreth 8.42 milion ton muajin e kaluar.

Kjo e shtyu Arabinë Saudite, dikur burimi më i madh i naftës bruto të Kinës, në vendin e dytë me 7.82 milionë tonë.

Në mars, SHBA dhe Britania e Madhe thanë se do të ndalonin naftën ruse, ndërsa Bashkimi Evropian ka punuar për t’i dhënë fund varësisë së tij nga gazi rus, ndërsa Perëndimi rrit reagimin ekonomik ndaj pushtimit të Ukrainës.

Eksportet e energjisë janë një burim jetik i të ardhurave për Rusinë, por lëvizja ka të ngjarë të ndikojë gjithashtu tek konsumatorët perëndimorë. Në përgjithësi, eksportet e naftës dhe gazit rus janë në rënie dhe të ardhurat e Moskës nga shitja e energjisë kanë rënë gjithashtu nga një kulm prej mbi 1 miliard dollarë në ditë në mars.

Por të ardhurat ende tejkaluan koston e luftës në Ukrainë gjatë 100 ditëve të para – me CREA që vlerëson se Rusia po shpenzon rreth 876 milion dollarë në ditë për pushtimin.

Shifrat e së hënës treguan gjithashtu se Kina importoi 260,000 ton naftë bruto iraniane muajin e kaluar, dërgesa e tretë e naftës iraniane që nga dhjetori i kaluar. Kina ka vazhduar të blejë naftë iraniane pavarësisht sanksioneve të SHBA-së ndaj Teheranit.

Top Channel