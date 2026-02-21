Rusia akuzon Telegramin për mbledhje të të dhënave shtetërore për sabotazh dhe terrorizëm
Njësia e krimit kibernetik e Ministrisë së Brendshme thotë se shërbimet e mesazheve, kryesisht bot-et, u lejojnë përdoruesve të marrin të dhëna personale për krijimin e paligjshëm të “profilit digjital”.
Rusia deklaroi të premten se aplikacioni i mesazheve Telegram është përdorur për të mbledhur të dhëna mbi personel ushtarak, punonjës të zbatimit të ligjit dhe zyrtarë shtetërorë, të cilat më pas janë shfrytëzuar për akte sabotazhi, terrorizmi dhe veprimtari të tjera të paligjshme.
Sipas njësisë së krimit kibernetik të Ministrisë së Brendshme, shërbimet e Telegramit, kryesisht bot-et, u mundësojnë përdoruesve të sigurojnë të dhëna personale që përdoren për të krijuar në mënyrë të paligjshme një “profil digjital”. Këto të dhëna mund të përfshijnë emra të plotë, data lindjeje, adresa, numra telefoni dhe informacione për të afërmit, thuhet në një deklaratë të publikuar në Telegram.
“Vetëm brenda një muaji, përdorimi i tyre kontribuoi në kryerjen e më shumë se 13.000 krimeve, me dëme që tejkalojnë rreth 195.5 milionë dollarë”, njoftoi ministria.
Departamenti i krimit kibernetik shtoi se, pavarësisht masave të marra, kanalet dhe bot-et që shesin të dhëna të përftuara në mënyrë të paligjshme vazhdojnë të operojnë në aplikacionet e mesazheve. Sipas deklaratës, ankesat e njësive të Ministrisë së Brendshme drejtuar platformave të huaja kanë mbetur pa përgjigje dhe pa veprime sipas kërkesave të ligjit rus.
Rregullatori federal i komunikimeve dhe medieve, Roskomnadzor, i kërkoi Telegramit të parandalojë zbulimin e të dhënave personale të qytetarëve rusë dhe të ndalojë ofrimin e infrastrukturës që lehtëson qasjen në informacione personale të vjedhura.
Sipas raportimit të RBC-së, duke cituar rregullatorin, Telegram ka hequr 8.358 shërbime që nga viti 2022 me kërkesë të Roskomnadzor dhe në vitin 2026 po heq deri në 100 shërbime në javë. “Megjithatë, situata mbetet thelbësisht e pandryshuar: bot-e të reja po shfaqen për kërkimin e të dhënave personale”, sqaroi rregullatori.
Të mërkurën, Roskomnadzor vendosi të ngadalësojë Telegramin sipas ligjit federal. Ministri i Zhvillimit Digjital, Komunikimeve dhe Mediave Masive, Maksut Shadayev, i tha Komitetit të IT-së në Dumën e Shtetit se Telegram kishte injoruar 150.000 kërkesa për heqjen e materialeve të ndaluara, përfshirë pornografinë e fëmijëve dhe përmbajtje të lidhur me trafikun e drogës.
Kreu i Komitetit të Këshillit të Federatës për Legjislacionin Kushtetues dhe Ndërtimin e Shtetit, Andrey Klishas, deklaroi për Sputnik Radio se Telegram mund të bllokohet plotësisht në Rusi nëse nuk përmbush kërkesat ligjore.
Paralajmërimi vjen teksa autoritetet po forcojnë kufizimet ndaj mjeteve të huaja të komunikimit. Së fundmi, zyrtarët kufizuan WhatsAppin pasi kompania mëmë Meta dyshohet se refuzoi të përmbushë kërkesat ligjore ruse. Pas kufizimit të WhatsAppit, zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov u bëri thirrje qytetarëve të kalojnë te “Max”, një aplikacion kombëtar i zhvilluar nga shteti, i cili është bërë i detyrueshëm në pajisjet e reja që nga viti 2025.
Telegram mbetet gjerësisht i përdorur në Rusi, përfshirë edhe nga ushtria, por është përballur me presion në rritje nga Roskomnadzor për shkak të rregullave mbi lokalizimin e të dhënave dhe legjislacionit kundër terrorizmit. Themeluesi i Telegramit, Pavel Durov, ka deklaruar më herët se këto kufizime synojnë të shtyjnë përdoruesit drejt platformave të monitoruara nga shteti, duke jehuar shqetësime të ngjashme të ngritura nga Meta për censurë politike.