Rusia akuzon Poloninë për përfshirje në tentativë atentati ndaj një gjenerali të lartë
Rusia akuzoi Poloninë se është e përfshirë në një tentativë atentati ndaj një gjenerali të lartë, transmeton Anadolu.
Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusisë (FSB) tha në një deklaratë se Lyubomyr Korba, autori i dyshuar i tentativës për atentat ndaj gjeneral-lejtnantit Vladimir Alekseyev, ishte rekrutuar nga Shërbimi i Sigurisë i Ukrainës (SBU), ndërsa rekrutimi i tij ishte kryer me ndihmën e shërbimeve të inteligjencës polake.
Sipas FSB-së, këto informacione janë dhënë nga vetë Lyubomir Korba dhe Viktor Vasin, të cilët janë ndaluar në kuadër të çështjes.
FSB-ja publikoi një video në të cilën njëri nga të dyshuarit, Lyubomir Korba, deklaron se është rekrutuar nga një oficer i SBU-së në gusht 2025 në qytetin ukrainas Ternopil, se ka kaluar trajnim për përdorimin e armëve të zjarrit në një poligon qitjeje në Kiev, është testuar me poligraf, është udhëzuar për metodat e komunikimit përmes shërbimit të videokonferencave Zoom dhe ka depërtuar në Rusi në gusht 2025 përmes itinerarit Kiev-Kishinau-Tbilisi-Moskë.
Sipas Korbës, në rekrutimin e tij ka qenë i përfshirë edhe djali i tij, Lubos Korba, shtetas polak i lindur në vitin 1998, që jeton në qytetin polak Katowice, me ndihmën e shërbimeve të inteligjencës polake.
Ai tha se i ishte premtuar shuma prej 30 mijë dollarësh për vrasjen.
Viktor Vasin ishte mbështetës i Fondacionit Kundër Korrupsionit, i cili në Rusi është shpallur organizatë ekstremiste. Ai kishte marrë me qira një apartament për Korbën gjatë periudhës së përgatitjes dhe i kishte siguruar leje për përdorimin e transportit publik.
Tentativa e atentatit ndaj Alekseyevit u krye të premten në Moskë, kur Korba qëlloi katër herë ndaj tij me një pistoletë me silenciator brenda ndërtesës ku banonte. Gjenerali u plagos rëndë, por i mbijetoi sulmit.
Alekseyev mban postin e zëvendësshefit të Drejtorisë Kryesore të Inteligjencës të Shtabit të Përgjithshëm të Rusisë, çka i jep çështjes rezonancë të madhe publike dhe rëndësi politike.
Të dielën, FSB-ja arrestoi në Moskë, Vasin, i dyshuar si bashkëpunëtor në sulm.
Po atë ditë, Korba, me origjinë nga Ukraina dhe i dyshuar si autori i drejtpërdrejtë i krimit, u arrestua në Dubai me ndihmën e partnerëve në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe iu dorëzua autoriteteve ruse.
Sipas të dhënave të FSB-së, që nga fillimi i konfliktit të armatosur në Ukrainë në shkurt 2022, janë shënuar dhjetëra tentativa ndaj jetës së personelit ushtarak rus dhe zyrtarëve të zbatimit të ligjit.
Disa prej tyre kanë përfunduar me vdekje, përfshirë vrasjen e komandantit të Trupave të Mbrojtjes Rrezatuese-Kimike, gjeneral Igor Kirillov, shefit të Departamentit të Trajnimit Operativ, gjeneral Fanil Sarvarov, si dhe zëvendësshefit të Departamentit Kryesor të Operacioneve të Shtabit të Përgjithshëm, gjeneral Yaroslav Moskalik.
Rusia i cilëson këto sulme si “akte terroriste”. Personat e akuzuar pretendojnë se kanë vepruar me urdhra të Shërbimit të Sigurisë së Ukrainës.
Inteligjenca ukrainase nuk ka marrë kurrë drejtpërdrejt përgjegjësinë, megjithëse mediat perëndimore shpesh publikojnë deklarata të supozuara nga përfaqësues të SBU-së që marrin merita për këto veprime.
Polonia apo Ukraina ende nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë lidhur me pretendimet e Rusisë.