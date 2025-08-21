Rusët sulmojnë me dronë një fabrikë amerikane në Ukrainë, raportohet për shumë të lënduar
Në një sulm masiv ajror rus u godit edhe një fabrikë elektronike amerikane në Ukrainë ndërsa rreth 800 civilë po punonin atje.
Fabrika Flex Ltd. në Mukachevo, një qytet qindra milje larg vijës së frontit, u përfshi nga flakët pasi u godit nga dy raketa ruse Kalibr.
Andy Hunder, presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Ukrainë, konfirmoi se kompania amerikane, Flex, u godit në sulmin e natës nga Rusia.
Ai i ka bërë thirrje presidentit amerikan, Donald Trump që të veprojë, duke thënë se “Rusia jo vetëm që po shkatërron Ukrainën – ajo po minon udhëheqjen, vlerat dhe biznesin amerikan. Rusia nuk po kërkon paqe; ajo po sulmon interesat dhe vlerat amerikane”.
“Ne po i bëjmë thirrje presidentit Donald Trump që të qëndrojë në krah të biznesit amerikan në Ukrainë”, theksoi Hunder, shkruan skynews.
Ky i fundit shtoi se asnjë punonjës i Flex nuk u vra gjatë sulmit me raketa, por “rreth një duzinë personash u plagosën”.
Ndryshe, autoritet amerikane deri më tani nuk kanë reaguar rreth sulmit të fundit rus ndaj bizneseve amerikane në Ukrainë.