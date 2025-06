Rusët ndryshojnë qëndrim: Gjermania dhe Britania në krye të listës së armiqve, SHBA-ja bie në vendin e katërt

Sondazhi i fundit i Qendrës Levada në Rusi tregon një ndryshim të rëndësishëm në perceptimin e rusëve ndaj vendeve mike dhe armiqësore. Për herë të parë që prej vitit 2013, SHBA-ja nuk është më vendi më armiqësor në sy të rusëve, duke u zëvendësuar nga Gjermania dhe Britania e Madhe, shkruan Gazeta Sinjali.

Gjermania kryeson me 55% të përgjigjeve që e shohin si më armiqësore, ndjekur nga Britania me 49% dhe Ukraina me 43%. SHBA-ja renditet e katërta me 40%, duke shënuar një rënie prej 36 pikësh krahasuar me sondazhin e majit 2024. Ky ndryshim lidhet edhe me qëndrimet e brezit të ri rus, që e shohin SHBA-në më shumë si destinacion turistik sesa armik.

Në anën tjetër, Bjellorusia (80%) dhe Kina (64%) vazhdojnë të jenë aleatët më të fortë në perceptimin e rusëve. Rritje të mbështetjes ka pasur edhe për Indinë dhe Kazakistanin, ndërsa perceptimi për Iranin dhe Armeninë ka rënë ndjeshëm.

Për Bashkimin Europian, qëndrimi mbetet negativ, me 64% të rusëve që shprehin perceptim të keq. Tek të rinjtë nën 24 vjeç, mbështetja ndaj BE-së është pak më e madhe, veçanërisht mes atyre që informohen nga platforma alternative si YouTube, ndërsa shikuesit e televizionit shtetëror kanë një qëndrim më negativ.

Sondazhi tregon një zhvendosje të qartë gjeopolitike drejt Lindjes dhe një distancim nga Perëndimi në opinionin publik rus.

