Rumani/ Humbi garën në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale, kryeministri Ciolacu jep dorëheqjen

Kryeministri rumun Marcel Ciolacu ka dhënë dorëheqjen dhe partia e tij Social Demokrate do të largohet nga qeveria pasi një kandidat nacionalist i krahut të djathtë fitoi raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale.

George Simion, një euroskeptik i cili ka premtuar se do ta vërë Rumaninë në vend të parë, fitoi 40.9% të votave të së dielës dhe pritet të fitojë një balotazh më 18 maj.

Ai do të përballet me kryetarin liberal të Bukureshtit, Nicuşor Dan, i cili mundi me një diferencë të ngushtë kandidatin e Social Demokratëve (PSD).

Ciolacu u tha mbështetësve të partisë se, meqenëse koalicioni nuk kishte arritur të përmbushte objektivin e tij dhe “nuk kishte besueshmëri pas votimit në Rumani, unë do të propozoj që PSD të largohet nga ky koalicion”.

MARKETING