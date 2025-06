Rui Costa bllokon transferimin e yllit të Benficës tek Real Madridi

Real Madrid mund të përballet ende me pengesa në përpjekjet për të siguruar një objektiv kyç të afatit kalimtar të verës.

Xabi Alonso ka konfirmuar tashmë skuadrën për turneun në SHBA, ndërsa afati i transferimeve hapet më 16 qershor.

Alonso ka siguruar tashmë marrëveshjet për mbrojtësit Dean Huijsen dhe Trent Alexander-Arnold për një total prej rreth 60 milionë eurosh, me të dy që kanë fluturuar për në Miami.

Megjithatë, ish-mesfushori po punon për të siguruar një objektiv të tretë në mbrojtje, që të bashkohet pas Kupës së Botës për Klube, pavarësisht se Benfica ka shtuar Alvaro Carreras në listën e lojtarëve që kanë udhëtuar në SHBA.

Real Madrid më parë kishte shpresuar të përfundonte marrëveshjen për rreth 40 milionë euro, por sipas raportimeve nga Marca, ata do të duhet të paguajnë klauzolën e plotë të lirimit prej 50 milionë eurosh.

Vendimi i Benficas për ta ftuar Carreras në skuadër për këtë garë është një lojë nga ana e tyre, por kjo nuk do të ndalë interesin e Real Madridit, të cilët po përgatisin një ofertë tjetër në korrik.

Kjo situatë ka shkaktuar tension midis dy klubeve dhe Benfica nuk do të tërhiqet lehtësisht.

Presidenti i klubit dhe ish-lojtari legjendar, Rui Costa, ka dhënë një përditësim mbi bisedimet dhe ka hedhur poshtë thashethemet për një marrëveshje të mbyllur.

“Carreras do të luajë Kupën e Botës për Klube me ne dhe është lojtar i Benficas. Nuk kemi arritur asnjë marrëveshje me Real Madridin për të”.

“Kishte oferta që nuk na pëlqyen, në rastin e Alvaros dhe për lojtarë të tjerë”, tha ai për Mundo Deportivo./

