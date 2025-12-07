Rufki Suma garon për deputet, pjesë e listës së LVV-së
Ish- kryetari i Hanit të Elezit, i cili i garën e kishte fituar si i pavarur në zgjedhjet e 28 dhjetorit do të jetë kandidat për deputet.
Tëvë1 ka mësuar se Suma do të jetë në listën e Lëvizjes Vetëvendosje.
Suma ishte mbështetur nga Lëvizja Vetëvendosje për kryetar të Hanit të Elezit edhe në zgjedhjet lokale të këtij viti.
Suma ka udhëhequr dy mandate si kryetar i pavarur i Hanit të Elezit, duke u bërë personi i parë që fiton në një komunë si i pavarur.