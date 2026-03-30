Rubio: Presidenti Trump “preferon diplomacinë” me Iranin
Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio deklaroi se presidenti Donald Trump “gjithmonë preferon diplomacinë dhe gjithmonë preferon të arrijë rezultat” lidhur me luftën kundër Iranit, transmeton Anadolu.
“Ka mesazhe dhe bisedime të drejtpërdrejta që po zhvillohen mes palëve brenda Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, kryesisht përmes ndërmjetësve”, ka thënë Rubio, sipas një parapamjeje të një interviste ekskluzive të publikuar në faqen e internetit të Al Jazeera-s.
“Regjimi iranian ka zgjedhur të shpenzojë pasurinë e vendit të tij për të mbështetur Hezbollahun, Hamasin dhe milicitë shiite brenda Irakut dhe për të kërcënuar pa nevojë fqinjët e tij”, ka thënë ai.
“Ne gjithmonë do ta mirëprisnim një skenar në të cilin Irani udhëhiqet nga njerëz me një vizion tjetër për të ardhmen, dhe nëse një mundësi e tillë paraqitet, ne do ta shfrytëzojmë atë”, ka shtuar Rubio.
Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë kryer sulme ajrore ndaj Iranit që nga 28 shkurti, duke vrarë më shumë se 1.340 persona, sipas autoriteteve iraniane.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa që synojnë Izraelin, si dhe Jordaninë, Irakun dhe vendet e Gjirit që strehojnë asete ushtarake amerikane, duke shkaktuar viktima dhe dëme në infrastrukturë, si dhe duke ndikuar në tregjet globale dhe aviacionin.