Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza
Sekretari i Shtetit i ShBA-së, Marco Rubio tha se po bëhet “progres i mirë” në hartimin e një rezolute të OKB-së për një forcë ndërkombëtare stabilizimi në Gaza, duke theksuar se kjo forcë nuk do të jetë njësi luftarake, por do të jetë jetike për sigurimin e zonave ndërsa ndihma humanitare dhe përpjekjet për rindërtim zgjerohen.
Duke folur për gazetarët të mërkurën pas një takimi të ministrave të Jashtëm të G7-ës në Kanada, Rubio tha se një draft i përditësuar i rezolutës ende po rafinohet me kontributin e disa vendeve dhe se Washingtoni shpreson të shohë veprim “shumë shpejt”.
“Duhet të bëhet në mënyrën e duhur”, tha ai duke shtuar se ShBA-ja po punon për të balancuar interesat e vendeve të përfshira. “Nuk duam të humbasim vrullin për këtë”, shtoi ai.
Ndërsa forca e stabilizimit nuk ka për qëllim të kryejë sulme ose të angazhohet në luftime, Rubio tha se do të jetë e nevojshme për të garantuar siguri bazike në zonat që nuk janë nën kontrollin izraelit ndërsa Hamasi duhet të çarmatoset sipas marrëveshjes që të gjitha palët e kanë miratuar.
“Nëse doni të shihni një rritje të madhe jo vetëm të ndihmës humanitare, por edhe të rindërtimit, do t’ju duhet të keni siguri dhe kjo nuk mund të jetë Hamasi”, tha ai.
“Pra, do të duhet një forcë që ofron vetëm siguri të përditshme bazike. Ky është roli kryesor i forcës së stabilizimit – të stabilizojë”, deklaroi kryediplomati amerikan.
Rubio theksoi se qëllimi afatgjatë është një Gaza e qeverisur nga një organ civil palestinez i besueshëm dhe jo nga Hamasi apo ndonjë fuqi e huaj.
“Me kalimin e kohës nuk do të ketë më vijë të verdhë”, tha ai duke iu referuar ndarjes midis zonave të kontrolluara nga Hamasi dhe atyre jo nga Hamasi.
“Duhet të ketë një organizatë civile palestineze që qeveris Gazën dhe ky është qëllimi, ta ngrisim këtë organizatë, t’i japim kapacitet, të lejojmë të rritet si në aftësi, ashtu edhe në besueshmëri dhe në fund ajo do të qeverisë Gazën”, tha ai.
Rubio shtoi se Izraeli nuk dëshiron të administrojë territorin, as ShBA-ja apo vendet rajonale, duke e bërë të domosdoshme vendosjen e masave të përkohshme të sigurisë ndërsa kapaciteti i qeverisjes palestineze rindërtohet.
Shqetësimet për Bregun Perëndimor
Rubio gjithashtu adresoi një rritje të fundit të dhunës nga kolonët e paligjshëm në Bregun Perëndimor, duke thënë se shpreson që trazirat të mos dëmtojnë përpjekjet më të gjera diplomatike dhe të sigurisë në Gaza.
Ai theksoi se presidenti izraelit Isaac Herzog dhe një komandant rajonal i ushtrisë izraelite i kanë dënuar sulmet, të cilat gjithashtu kishin si objektiv ushtarët dhe policinë izraelite. “Nuk kam të gjitha detajet, por kjo ka ndodhur edhe më parë”, tha Rubio.
“Sigurisht, ka pak shqetësim që ngjarjet në Bregun Perëndimor mund të përhapen dhe të krijojnë një efekt që mund të dëmtojë atë që po bëjmë në Gaza”, tha ai.