Rubio: Është bërë përparim në negociatat me Iranin

Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, ka deklaruar se është arritur “përparim” në negociatat me Iranin, por pa dhënë detaje mbi palët e përfshira në diskutime.

“Ka vende ndërmjetëse që po përcjellin mesazhe dhe është bërë përparim – është bërë një përparim konkret”, tha Rubio pak para nisjes për në një takim të ministrave të jashtëm të G7 në Francë.

Ai shtoi se negociatat janë një “proces i vazhdueshëm dhe fluid”, shkruajnë mediat e huaja.

Më herët gjatë së enjtes, i dërguari special Steve Witkoff konfirmoi në mbledhjen e kabinetit të presidentit Donald Trump se SHBA-të kanë negociuar me Iranin përmes kanaleve diplomatike me Pakistanin.

I pyetur nëse do t’u kërkojë vendeve të tjera të G7 të ndihmojnë në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Rubio u përgjigj se “është në interesin e tyre të ndihmojnë”.

“Vendet e tjera marrin shumë më tepër karburant nga atje sesa ne”, vuri në dukje ai.

Ndërsa lidhur me shqetësimet për pritjen që mund t’i bëhej për shkak të luftës, Rubio tha: “Nuk jam i shqetësuar për këtë.”

“Nuk jam atje për t’i bërë të lumtur. Unë shkoj mirë me të gjithë ata në një nivel personal dhe ne punojmë me ato qeveri me shumë kujdes, por njerëzit që jam i interesuar t’i bëj të lumtur janë njerëzit e Shteteve të Bashkuara”, shtoi ai.

Të ngjajshme

Ali Ahmeti, zhvilloi takim me kryetarët e emëruar të degëve të BDI-së

Ali Ahmeti, zhvilloi takim me kryetarët e emëruar të degëve të BDI-së

Borë në Kodrën e Diellit, komunikacioni zhvillohet pa pengesa

Borë në Kodrën e Diellit, komunikacioni zhvillohet pa pengesa

Halil Snopçe tregon për raportet ASH-BDI në komunën e Gostivarit

Halil Snopçe tregon për raportet ASH-BDI në komunën e Gostivarit

A i njeh miqtë e Taravarit në Akademinë e Shkencave të Beogradit? Përgjigjet Snopçe

A i njeh miqtë e Taravarit në Akademinë e Shkencave të Beogradit? Përgjigjet Snopçe

Snopçe: ASH u goditë nga të gjitha anët, Taravari edhe një mandat në krye të partisë

Snopçe: ASH u goditë nga të gjitha anët, Taravari edhe një mandat në krye të partisë

A më lehtë shkrirja e partisë në BDI apo rikonstruimi i ASH-së? Ja çfarë thotë Snopçe

A më lehtë shkrirja e partisë në BDI apo rikonstruimi i ASH-së? Ja çfarë thotë Snopçe