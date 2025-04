Rubio do të anashkalojë bisedimet për Ukrainën pasi Zelensky refuzon detajet kryesore të propozimit të SHBA

Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio nuk do të marrë pjesë në bisedimet në Londër të mërkurën që synojnë të punojnë drejt përfundimit të luftës së Rusisë në Ukrainë, pasi Kievi sinjalizoi se do të refuzonte një detaj kyç të propozimit të administratës Trump për t’i dhënë fund konfliktit trevjeçar.

Rubio pritej të merrte pjesë në diskutimet me zyrtarë ukrainas, britanikë dhe evropianë, por zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Tammy Bruce tha të martën se ai nuk do të merrte më pjesë për “çështje logjistike”, transmeton Telegrafi.

I dërguari special i presidentit Donald Trump për Ukrainën dhe Rusinë, Keith Kellogg, do të përfaqësojë SHBA-në në vend të tij, tha Bruce.

Bisedimet pasojnë një takim në Paris javën e kaluar, në të cilin zyrtarë nga SHBA, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania diskutuan një kornizë të SHBA-së për një armëpushim.

Propozimi përfshin njohjen e kontrollit të Krimesë nga Rusia, gadishulli jugor ukrainas i aneksuar ilegalisht nga Moska në vitin 2014, tha një zyrtar i njohur me kornizën për CNN.

Ai gjithashtu do të vendoste një armëpushim përgjatë vijës së parë të luftës, tha zyrtari.

Çdo lëvizje për të njohur kontrollin e Krimesë nga Rusia do të ndryshonte një dekadë të politikës amerikane.

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelensky e bëri të qartë të martën se ishte i hapur për bisedime me Rusinë, por se Kievi nuk do të pranonte një marrëveshje që njeh kontrollin e Krimesë nga Moska.

“Ukraina nuk do ta njohë ligjërisht pushtimin e Krimesë”, u tha ai gazetarëve.

“Nuk ka asgjë për të folur. Është kundër kushtetutës sonë”, shtoi ai.

Rubio tha në një postim në X se ai kishte një “bisedë produktive” me Sekretarin e Jashtëm britanik David Lammy, i cili po pret takimin e së mërkurës dhe se ai “(pret) me padurim pret të vazhdojë” me Mbretërinë e Bashkuar dhe Ukrainën në një moment të mëvonshëm.

Bisedimet në Londër vijnë pasi zyrtarët amerikanë kanë shprehur publikisht zhgënjimin për mungesën e përparimit për t’i dhënë fund luftës.

Trump ka thënë se do të “duhet të shohë një entuziazëm për të dashur t’i japë fund” nga të dyja palët që SHBA të vazhdojë negociatat, pasi Rubio paralajmëroi javën e kaluar se Uashingtoni mund të largohej nga përpjekjet e tij për t’i dhënë fund konfliktit nëse nuk kishte shenja përparimi. /Telegrafi/

