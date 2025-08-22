Ruben Dias blindohet me kontratë të re nga Man City
Ruben Dias ka nënshkruar një kontratë të re me Manchester Cityn, duke e zgjatur qëndrimin e tij në klub deri në qershor të vitit 2029.
Mbrojtësi portugez ka qenë një figurë kyçe në mbrojtjen e Cityt që kur iu bashkua nga Benfica në vitin 2020, duke luajtur një rol jetësor në suksesin e tyre vendas dhe evropian.
Lidershipi, qëndrueshmëria dhe cilësia e tij mbrojtëse e kanë bërë atë të domosdoshëm nën drejtimin e Pep Guardiolës.
Marrëveshja e re afatgjatë pasqyron besimin e Cityt te Dias si një gur themeli i së ardhmes së tyre.
City konfirmoi zgjatjen e kontratës sot, duke siguruar një nga lojtarët e tyre më të mirë për katër vjet të tjera.