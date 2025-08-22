Ruben Dias blindohet me kontratë të re nga Man City

Ruben Dias blindohet me kontratë të re nga Man City

Ruben Dias ka nënshkruar një kontratë të re me Manchester Cityn, duke e zgjatur qëndrimin e tij në klub deri në qershor të vitit 2029.

Mbrojtësi portugez ka qenë një figurë kyçe në mbrojtjen e Cityt që kur iu bashkua nga Benfica në vitin 2020, duke luajtur një rol jetësor në suksesin e tyre vendas dhe evropian.

Lidershipi, qëndrueshmëria dhe cilësia e tij mbrojtëse e kanë bërë atë të domosdoshëm nën drejtimin e Pep Guardiolës.

Marrëveshja e re afatgjatë pasqyron besimin e Cityt te Dias si një gur themeli i së ardhmes së tyre.

City konfirmoi zgjatjen e kontratës sot, duke siguruar një nga lojtarët e tyre më të mirë për katër vjet të tjera.

 

