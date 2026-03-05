Rrugët tokësore dhe hekurudhore të Turqisë fitojnë përparësi pas bllokimit të rrugëve detare në Lindjen e Mesme
Konfliktet rajonale në rritje në Lindjen e Mesme kanë ndërprerë rrugët tradicionale globale, duke e sjellë në qendër të vëmendjes Korridorin e Mesëm me qendër Turqinë dhe rrugët e reja të Rrugës së Zhvillimit në logjistikën globale, raporton Anadolu.
Lufta Rusi-Ukrainë e bëri Korridorin Verior të pasigurt ndërsa vëmendja globale u zhvendos në jug, vetëm për t’u përballur me sulme të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, duke bërë që Teherani të mbyllë Ngushticën e Hormuzit në shenjë hakmarrjeje.
Rreziqet sistemike të mbështetjes shumë të madhe në rrugët detare të cenueshme janë bërë të dukshme në këto kohë të trazuara, duke e detyruar rrjetin global të tregtisë të zhvendosë fokusin e tij në alternativat e qëndrueshme tokësore dhe hekurudhore të Turqisë.
Korridori i Mesëm lidh Kinën dhe vendet evropiane nëpërmjet Kazakistanit, Detit Kaspik, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë dhe Turqisë, duke zvogëluar kohën e dorëzimit midis Evropës dhe Azisë në 15 ditë. Roli qendror i Turqisë në rrugën tregtare e bën vendin shtyllën kurrizore të tregtisë, duke lidhur drejtpërdrejt 21 vende.
Projekti i Rrugës së Zhvillimit, nga ana tjetër, është një marrëveshje transporti tokësor dhe hekurudhor e udhëhequr nga Iraku, Turqia, Katari dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Projekti premton të lehtësojë vëllimet tregtare nga Porti Grand Faw i Irakut direkt përmes Turqisë dhe në Evropë.
– Diversifikimi strategjik dhe ekuilibrat e rinj
Kreu i Qendrës kërkimore të botës turke në Universitetin Gazi me seli në Ankara, Bulent Aksoy tha për Agjencinë Anadolu se Korridori i Mesëm krenohet me avantazhe ndaj homologëve të tij veriorë dhe jugorë, veçanërisht për shkak të reduktimit të rreth 2.000 kilometrave (1.242.7 milje) të udhëtimit, gjë që gjithashtu shkurton kohën e transportit dhe kostot e mallrave.
Aksoy tha se integrimi i përsosur i këtyre rrjeteve tregtare ofron mundësinë për ta transformuar Turqinë nga një “shtet tranziti në një superfuqi shumëdimensionale logjistike dhe energjie”.
Profesori i asociuar i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Ankarasë, Resul Yalcin tha për Anadolu-n se ndalesa e papritur e transportit në Gjirin Persik tregon se si një mbështetje e tillë e tepërt në ngushticat strategjike çon në mënyrë të pashmangshme në bllokime të rrezikshme në zinxhirët globalë të furnizimit.
Ai shtoi se rrugët alternative tokësore-hekurudhore si Korridori i Mesëm janë rritur nga komoditete në thelbësore, pasi rrugët e tepërta por elastike ofrojnë fleksibilitetin jetësor ekonomik dhe shpërndarjen e rrezikut gjatë kohërave të trazuara.