Rrjeti energjetik i Ukrainës në qendër të sulmeve ruse që nga shkurti i vitit 2022

Sulmet ruse në infrastrukturën energjetike të Ukrainës kanë qenë konstante që nga pushtimi i saj në shkallë të plotë, duke shkaktuar ndërprerje të gjata në ngrirjen e thellë të dimrit. Sulmet kanë për qëllim të dëmtojnë energjinë dhe moralin e civilëve dhe shpesh godasin më së shumti më të pambrojturit..

Më kujtohet që vizitova një shtëpi për të moshuarit në Kiev, ku radiatorët ishin të vakët dhe nuk kishte pompë elektrike për të siguruar ujë për ditë të tëra. Në një qytet tjetër, një pensioniste që ecte me qentë e saj përshkroi ngjitjen lart e poshtë shkallëve të bllokut të saj të kullës sepse ashensori nuk funksionoi kurrë.

Në shumë vende, gjeneratorët janë tani një element kryesor i jetës – mënyra e vetme për të mbajtur bizneset dhe bazat e jetës. Njerëzit janë elastik, janë përshtatur.

Por përveç sirenave të sulmit ajror dhe rrezikut fizik, nuk është e lehtë. Pra, nëse Putini me të vërtetë ndalon sulmet ruse në rrjetin elektrik të Ukrainës, siç thotë ai është dakorduar, kjo do të sjellë një lehtësim për civilët atje. Por shumë do ta shohin këtë si minimumin që ai mund të kishte bërë për t’i dhënë fund agresionit kundër vendit të tyre.