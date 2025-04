“Rrjedhin” specifikat e telefonit të mençur të palosshëm të Samsung

Prej kohësh është spekuluar se Samsung do të prezantojë një telefon të mençur të palosshëm më të përballueshëm këtë vit, i cili do t’i bashkohet modelit më të shtrenjtë Galaxy Z Flip7 ndoshta në korrik, dhe tani janë zbuluar disa specifika të asaj pajisjeje.

Galaxy Z Flip FE, i quajtur edhe Z Flip7 FE nga disa, do të mundësohet nga procesori Exynos 2400e, i njëjti që gjendet në Galaxy S24 FE të vitit të kaluar, transmeton Telegrafi.

Kjo është e vërtetë të paktën për Evropën, sepse specifikimet i përkasin modelit SM-F761B. Tregjet e tjera mund të marrin një procesor të ndryshëm, gjë që ndonjëherë është praktikë e kompanisë koreano-jugore.

Procesori do të çiftohet me 8 GB RAM, ndërsa telefoni do të ketë të njëjtin sistem kamerash si Flip5 nga viti 2023, pra një kamerë kryesore 12 MP, një kamerë ultra të gjerë 12 MP dhe një kamerë selfie 10 MP.

Flip FE në thelb do të jetë një Flip5 me një procesor më të avancuar. Mbetet për t’u parë nëse kapaciteti i baterisë do të mbetet në 3700 mAh.

Pika kryesore e shitjes së Flip FE do të jetë çmimi i tij dhe për të qenë i suksesshëm me këto specifika, do të duhet të jetë dukshëm më i përballueshëm se Flip7.

Në këtë mënyrë, më shumë njerëz do të tërhiqen nga ideja e blerjes së një telefoni të palosshëm.

