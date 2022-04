Rritje linear të pagave prej 3000 denarë, kjo është kërkesa e punonjësve të Postës

Nga dita e sotme punonjësit e Postës kombëtare kanë nisur grevë të përgjithshme. Kryetari i sindikatës së Postës së Maqedonisë së Veriut, Boro Veligdanov ka njoftuar nga Sindikata e Postës së Maqedonisë dhe Sindikata e SH.A Posta e Maqedonisë së Veriut, kërkojnë rritje lineare të pagave neto në vlerë prej 3.000 denarë.

“Nesër do të fillojmë bisedime intenzive me këshillim drejtues, ku do të shikojmë se ka një prozim nga ana e atyre, ku duhet ti shikojmë edhe sot me anëtarët e organizatat e sindikatave dhe për pranimin e kërkesave tona. Propozimi i tyre është rritje lineare të pagave, së pari të proceseve teknike nga 1 qershori, dhe ne mundësi financiare me kompaninë, për te punësuarit tjerë në administratë të jenë nga 1 gushti”, ka deklaruar Boro Veligdanov, kryetar i Sindiaktës së Postave të RMV-së, përcjell SHENJA.

Nërsa, drejtori i përgjithshëm I Postave të Maqedonisë së Veriut Jani Makraduli informoi se punëtorët respektojnë obligimet ligjore për punën dhe dërgimin e dërgesave në kushte greve, me që kanë nisur negociatat, siç tha ai, punonjësve do t’ju paguhen mëditjet. /SHENJA/