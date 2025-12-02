Rritja e çmimit të arit vazhdon për të katërtin muaj radhazi
Ari ka qenë në rritje për katër muaj rresht, i udhëhequr nga ndryshimet gjeopolitike, optimizmi për uljet e normave të interesit nga Rezerva Federale dhe blerjet e vazhdueshme të arit nga banka qendrore.
Ari e filloi vitin me 2,623 dollarë për ons dhe ndoqi një trend kryesisht rritës gjatë gjithë vitit 2025. Kërkesa nga bankat qendrore, pritjet për ulje të mëtejshme të normave të interesit nga Rezerva Federale dhe zhvillimet gjeopolitike mbështetën rritjen e çmimeve të arit.Ari u rrit me 6.67% nga muaji në muaj në janar, 2.17% në shkurt, 9.26% në mars dhe 5.26% në prill, shkruan Anadolu Agency.
Metali i çmuar u tregtua në një vijë horizontale në maj, qershor dhe korrik, dhe më pas fitoi 4.8% në bazë mujore në gusht, 11.9% në shtator, 3.7% në tetor dhe 5.4% në nëntor.
Ai arriti një rekord prej 4,381.6 dollarë për ons këtë vit, ndërsa u fitoi investitorëve deri në 60% që nga fillimi i vitit.
Kursi i sheshtë i arit lë pas një moment rritës
Zafer Ergezen, një ekspert i tregjeve të ardhshme dhe mallrave, i tha Anadolu se ari hyri në një lloj periudhe pushimi përpara se të rritet përsëri.
“Arsyeja kryesore për rritjen e arit është probabiliteti në rritje i uljes së normës së interesit nga Rezerva Federale,” tha ai. “Ndërsa prirja e kryetarit të Rezervës Federale drejt uljes së normës së interesit tërhoqi Indeksin e Dollarit Amerikan, kjo shkaktoi një rritje të metaleve të çmuara.”
Ergezen deklaroi se mbyllja e arit në mbi 4,000 dollarë mund të nënkuptojë që metali i çmuar mund të testojë përsëri nivelin e tij rekord, por ky moment mund të ngadalësohet në një farë mase në këtë pikë.
Ai shtoi se rekorde të reja mund të jenë në horizont nëse pozicionet e arit të mbyllura më parë në tetor do të rihapeshin.