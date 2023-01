Rritet shkëmbimi tregtar në mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut

Falë lehtësimit të procedurave tregtare mes vendeve të rajonit, ka rritje të shkëmbimeve tregtare në fushën e bujqësisë dhe ushqimit, njoftoi ATA.

Sipas statistikave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, në vitin 2022, përmes iniciativave dhe uljes së tarifave dhe pengesave të tjera, Shqipëria arriti të rrisë me 25 për qind vëllimin e tregtisë në bujqësi me vendet e “Ballkanit të Hapur”, Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Serbinë.

Eksporti i produkteve bujqësore nga Shqipëria në Serbi është rritur me 58.2 për qind në vlerë dhe 13.6 për qind në sasi. Eksporti i produkteve bujqësore shqiptare në Republikën e Maqedonisë së Veriut u rrit me 37,2 për qind në vlerë dhe 32 për qind në sasi.

Në të njëjtën kohë, importi i produkteve bujqësore nga Serbia në Shqipëri është ulur me 9 për qind, dhe nga Republika e Maqedonisë së Veriut për 22 për qind.