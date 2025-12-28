Rritet pjesëmarrja në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, sa % e qytetarëve kanë votuar deri tani

Rritet pjesëmarrja në zgjedhjet e 28 dhjetorit në Kosovë, sa % e qytetarëve kanë votuar deri tani

Në përditësimin e radhës për ecurinë e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur se deri në orën 17:34 kanë votuar mbi 38.35 për qind e qytetarëve me të drejtë vote. Sipas përditësimit të fundit, kanë votuar gjithsej 766 mijë e 663 qytetarë.

Zgjedhjet e parakohshme parlamentare po mbahen sot, pas dështimit për disa muaj me radhë për formimin e institucioneve të vendit.

Procesi i votimit ka nisur në orën 07:00 të mëngjesit dhe, sipas të dhënave të publikuara nga KQZ-ja, interesimi i qytetarëve për të votuar mbetet i lartë në shumicën e komunave.

MARKETING

Të ngjajshme

Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, mbyllet procesi i votimit

Zgjedhjet e jashtëzakonshme në Kosovë, mbyllet procesi i votimit

ISHP: Për një muaj, numri i personave që vuajnë nga sëmundje akute infektive u rrit me 29.2 përqind

ISHP: Për një muaj, numri i personave që vuajnë nga sëmundje akute infektive u rrit me 29.2 përqind

VLEN: Edhe një gënjeshtër e BDI-së u shemb, në vitin 2024 ka rritje të përfaqësimit të drejtë

VLEN: Edhe një gënjeshtër e BDI-së u shemb, në vitin 2024 ka rritje të përfaqësimit të drejtë

Përfundon heqja e mbetjeve të avionit pas rrëzimit në Ankara që rezultoi me vdekjen e delegacionit ushtarak libian

Përfundon heqja e mbetjeve të avionit pas rrëzimit në Ankara që rezultoi me vdekjen e delegacionit ushtarak libian

Forcat izraelite arrestojnë 5 sirianë në provincën Kuneitra

Forcat izraelite arrestojnë 5 sirianë në provincën Kuneitra

(VIDEO) “Viza e artë”, “mollë sherri” mes LSDM-së dhe VMRO-së

(VIDEO) “Viza e artë”, “mollë sherri” mes LSDM-së dhe VMRO-së