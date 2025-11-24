Rritet numri i viktimave nga përmbytjet në Azinë Juglindore
Numri i viktimave nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut të shkaktuara nga shirat e dendur në Azinë Juglindore u rrit të hënën, me një person të raportuar të vrarë në Vietnam dhe pesë të tjerë në Tajlandë, ndërsa dhjetëra mijëra njerëz janë zhvendosur.
Numri total i të vdekurve të konfirmuar në Vietnamështë tani 91, me 11 të tjerë të zhdukur, pasi shirat e fortë që nisën një javë më parë shkaktuan përmbytje të rënda dhe rrëshqitje dheu duke nisur nga provinca Quang Tri deri në Lam Dong, një shtrirje prej 800 kilometrash përgjatë rajonit qendror të vendit, përfshirë zonat malore.
Në Dak Lak, e cila është provinca më e goditur, 63 persona kanë humbur jetën, kryesisht nga mbytja. Viktima të tjera u raportuan në provincat Khanh Hoa, Lam Dong, Gia Lai, Danang, Hue dhe Quang Tri.
Me rrugët e shkatërruara në shumë zona, helikopterët janë përdorur për të hedhur ushqime dhe ndihma, si dhe për të ndihmuar në evakuimin e njerëzve.
Pas një pushimi të reshjeve gjatë fundjavës, Pham Thu Huyen ishte një nga qindra banorë dhe vizitorë që ndihmuan në pastrimin e mbeturinave të sjella nga uji në Nha Trang, një destinacion turistik i njohur në provincën Khanh Hoa, i famshëm për plazhet me rërë të bardhë.
“Ne kurrë nuk kemi përjetuar kaq shumë shi dhe përmbytje kaq të këqija,” tha 45-vjeçarja.
Ujërat kanë dëmtuar edhe të korrat e këtij viti, duke përmbytur fermat e kafesë në Dak Lak, rajoni kryesor i prodhimit të kafesë në Vietnam.
Dëmet deri tani vlerësohen rreth 500 milionë dollarë nga ky cikël përmbytjesh.
Ujërat kanë filluar të tërhiqen, por agjencia e motit e Vietnamit paralajmëroi se me reshjet që vazhdojnë në disa vende, rreziqet mbeten, dhe se një depresion tropikal i ri po formohet që mund të sjellë mot më të keq më vonë gjatë javës.
Vietnami është ndër vendet më të rrezikuara nga përmbytjet në botë, me gati gjysmën e popullsisë që jeton në zona me rrezik të lartë. Shkencëtarët paralajmërojnë se ngrohja globale po intensifikon stuhitë dhe reshjet në Azinë Juglindore, duke i bërë përmbytjet dhe rrëshqitjet e dheut gjithnjë e më shkatërruese dhe të shpeshta.
Në Tajlandë, reshjet e dendura në jug të vendit shkaktuan përmbytje të rënda gjatë fundjavës, duke prekur gati 2 milionë njerëz. Pesë persona u vranë dhe katër të tjerë u plagosën në gjashtë provinca jugore.
Dhjetë provinca në jug janë goditur nga reshje të dendura gjatë javës së fundit, dhe zyrtarët paralajmëruan të hënën se nivelet e ujit pritet të rriten më tej me reshjet që do të vazhdojnë deri të martën.
Qyteti Hat Yai, një qendër e madhe ekonomike në provincën Songkhla, u godit me 335 milimetra shi të premten, shifra më e lartë 24-orëshe në 300 vjet, thanë zyrtarët. Nga e mërkura deri të premten, qyteti pa 630 milimetra shi, duke e bërë të vështirë evakuimin, ndërsa qindra banorë dhe turistë mbetën të bllokuar në shtëpi dhe hotele, gjë që detyroi ekipet e emergjencës të përdorin varka shpëtimi për të transportuar njerëzit përgjatë rrugëve të përmbytura.
Tajlanda ishte goditur më herët këtë vit nga përmbytje të gjera në veri, të ndjekura nga muaj përmbytjesh në rajonin qendror, që vranë mbi dy dhjetëra persona. Ato përmbytje shkaktuan gjithashtu dëme të mëdha në fushat bujqësore dhe mijëra shtëpi.
Malajzia po përballet gjithashtu me përmbytje në disa shtete që pritet të përkeqësohen ndërsa reshjet e dendura dhe të vazhdueshme vazhdojnë.
Departamenti i Mirëqenies Sociale raportoi të hënën se mbi 12 mijë e 500 njerëz në nëntë shtete janë evakuuar. Përmbytjet janë të zakonshme në disa pjesë të Malajzisë gjatë sezonit vjetor të musonit, i cili nis në nëntor dhe mund të zgjasë deri në mars.