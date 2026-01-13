Rritet numri i të sëmurëve me grip në Maqedoni
Numri i personave të infektuar me grip është në rritje, klinikat ambulatore janë plot, por edhe kapacitetet e spitaleve janë plot. Temperatura e lartë, kolla, dobësia janë simptomat më të zakonshme. Komplikimet nga virusi po bëhen gjithashtu më të zakonshme, veçanërisht tek fëmijët.
Një foshnjë njëmuajshe është pacientja më e re e shtruar në spital në Klinikën e Sëmundjeve Pulmonare “Kozle”.
Dhjetëra fëmijë me pamje klinike më të rëndë janë në mbështetje me oksigjen.
Për shkak të komplikimeve, rreth 80 janë ende nën mbikëqyrjen e spitalit. Brenda një dite, mjekët kanë mbi 200 ekzaminime, të gjitha me një temperaturë të lartë që zgjat deri në shtatë ditë.
“Ato festa para Vitit të Ri, kolektivi bënë gjënë e tyre. Kjo është arsyeja pse po përhapet më shpejt këtë vit dhe po merr numër më të madh. Po rishikohet se në çdo moshë, ata që janë të shtruar në spital janë më shpesh deri në dy vjeç, në popullatën më të vogël të fëmijëve, gripi mund të shkaktojë ndërlikime që kërkojnë trajtim spitalor. Aktualisht, kapacitetet janë të plota, rreth 80 fëmijë janë në spital dhe po krijohet një vend për fëmijët më të sëmurë rëndë që do të kenë nevojë për trajtim spitalor”, thonë në Klinikën për Sëmundje Pulmonare “Kozle”.
Autoritetet presin një numër në rritje të pacientëve me grip me fillimin e gjysmës së dytë të vitit – pasi fëmijët të kthehen në shkollë.
Në javën e parë të vitit, Instituti i Shëndetit Publik regjistroi 1,725 raste të gripit.