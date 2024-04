Rritet numri i punëtorëve në industri

Numri i punëtorëve në industri në shkurt të këtij viti, krahasuar me shkurtin e vitit të kaluar, është rritur për 1.5 për qind. Në periudhën janar-shkurt, megjithatë, krahasuar me dy muajt e parë të vitit 2023, numri i tyre është më i lartë për 2.0 për qind, njoftoi Enti Shtetëror i Statistikës.

Numri i punëtorëve në sektorin e Minierave dhe guroreve në shkurt të vitit 2024, krahasuar me shkurtin e vitit 2023, shënon rritje prej 5.8%, në sektorin e industrisë përpunuese me rritje prej 1.2%, dhe në sektorin e furnizimit me energji elektrike, gaz, avull dhe ajër të kondicionuar. një rritje prej 0.7 %.

Sipas grupeve kryesore të industrisë, numri i punëtorëve në industri në shkurt të vitit 2024, krahasuar me shkurtin e vitit 2023, ka shënuar rritje te Energjia për 4.4%, Prodhimet kapitale për 14.7% dhe Materiale të qëndrueshme për konsum të gjerë për 6.0%, ndërsa rënie është shënuar te Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 6.8% dhe prodhime të paqëndrueshme për konsum të gjerë për 3.4%.

MARKETING