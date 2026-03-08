Rritet në shtatë numri i ushtarëve amerikanë të vrarë në Lindjen e Mesme

Rritet në shtatë numri i ushtarëve amerikanë të vrarë në Lindjen e Mesme

Një pjesëtar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara ka vdekur si pasojë e plagëve të marra gjatë sulmeve fillestare të regjimit iranian në Lindjen e Mesme.

Lajmi u bë i ditur nga Komanda Qendrore e SHBA-së (CENTCOM) në Facebook.
Sipas njoftimit, ushtari ishte plagosur rëndë në vendngjarje gjatë një sulmi ndaj trupave amerikane në Mbretërinë e Arabisë Saudite më 1 mars. Ai vdiq në mbrëmjen e së shtunës si pasojë e plagëve të marra.

“Ky është pjesëtari i shtatë i ushtrisë amerikane që humb jetën në kuadër të operacionit ushtarak ‘Epic Furry’”, thuhet në njoftim.
Nga CENTCOM-i u bë e ditur se operacionet e mëdha luftarake vazhdojnë, ndërsa identiteti i ushtarakut të rënë nuk do të bëhet publik deri 24 orë pasi të jenë njoftuar familjarët e tij.

