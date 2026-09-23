Rritet në mbi 73.992 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza
Ministria e Shëndetësisë e Gazës njoftoi sot se tre palestinezë të tjerë u vranë në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin e të vrarëve nga gjenocidi izraelit gjatë tre viteve të fundit në 73.922, transmeton Anadolu.
Në raportin e saj të përditshëm statistikor, ministria tha se në spitalet në enklavë mbërritën tre trupa të rinj dhe 18 të plagosur gjatë 24 orëve të fundit.
Ministria nuk dha detaje mbi rrethanat e vdekjeve dhe plagosjeve ndërkohë që ushtria izraelite vazhdon të shkelë marrëveshjen e armëpushimit në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes kanë vrarë 1.402 palestinezë dhe kanë plagosur 4.881 të tjerë që atëherë, sipas deklaratës.
Numri i përgjithshëm i vrasjeve nga gjenocidi i Izraelit i cili filloi në tetor 2023, është rritur në 73.922, me 174.995 persona të plagosur, tha ministria.
Përveç viktimave, shumica e të cilëve janë fëmijë dhe gra, Izraeli ka shkatërruar rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të Gazës ndërsa OKB-ja e ka vlerësuar koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë.