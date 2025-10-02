Rritet në mbi 66.200 numri i palestinezëve të vrarë në gjenocidin izraelit në Gaza
Të paktën 66.225 palestinezë janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, tha Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, Ministria tha se 77 trupa u sollën në spitale në 24 orët e fundit, ndërsa 222 persona u plagosën, duke e çuar numrin e të plagosurve në 168.938 deri më tani.
“Shumë viktima janë ende të bllokuara nën rrënoja dhe në rrugë pasi ekipet e shpëtimit nuk janë në gjendje t’i arrijnë”, shtoi ajo.
Gjithashtu tha se dy palestinezë u vranë dhe 44 të tjerë u plagosën nga zjarri i ushtrisë izraelite ndërsa po përpiqeshin të merrnin ndihmë humanitare në 24 orët e fundit, duke e çuar numrin total të palestinezëve të vrarë ndërsa kërkonin ndihmë në 2.582, me mbi 18,974 të tjerë të plagosur që nga 27 maji.
Ushtria izraelite rifilloi sulmet e saj në Rripin e Gazës më 18 mars dhe që atëherë ka vrarë 13.357 persona dhe ka plagosur 56.897 të tjerë, duke shkatërruar një marrëveshje armëpushimi dhe shkëmbimi të të burgosurve që hyri në fuqi në janar.
Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.